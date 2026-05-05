«Арсенал» и «Ротор» выдали триллер – 2:2

4 мая на стадионе «Арсенал» состоялся матч 32‑го тура Первой лиги, в котором тульский «Арсенал» принимал волгоградский «Ротор». Матч получился напряжённым, полным неожиданных поворотов, и завершился боевой ничьей со счётом 2:2.

В отчётном матче у «Ротора» из-за травм не играли основные защитники Николай Покидышев и Александр Клещенко. В связи с этим тренер волгоградцев Дмитрий Парфёнов вынужден был пойти на очередной эксперимент – в основе вышли Егор Данилкин и Данил Фомин.

Начало встречи осталось за «Арсеналом», но «Ротор» довольно быстро смог восстановить равенство на поле. Располагая более мастеровитыми игроками волгоградцы интереснее атаковали и забили логичный гол. На 31-й минуте Имран Азнауров получив мяч от Давида Давидяна «электричкой» промчался по левому флангу, обыграл защитника и пробил в дальний угол. Отскочивший от штанги мяч добил набежавший Александр Трошечкин.

Дальнейшие события сосредоточились в центральной части поля, где команды активно боролись за инициативу. Под конец тайма «оружейники» прижали волгоградцев к воротам, и Игорь Горбунов на последней компенсированной минуте головой отправил мяч в сетку – 1:1. Примечательно, что футболист ростом 172 см выиграл воздушную дуэль у центральных защитников.

После перерыва инициатива перешла к тулякам. «Арсенал» пошёл вперёд, но действовал компактно, что не позволяло игрокам «Ротора» организовать голевой момент. Обе команды играли на победу, страсти накалялись, из-за чего хозяева нахватались горчичников. «Канониры» продолжали гнуть свою линию и на 68-й минуте центральные защитники «сине-голубых» позволили Алану Цараеву вывести хозяев вперёд – 2:1.

Волжане старались уйти от поражения, но «красно-жёлтые» не были настроены пропускать, поэтому особых перспектив не вырисовывалось. Однако на 77‑й минуте последовал коварный удар Саида Алиева. Никто не ожидал, что игрок пробьёт из‑за пределов штрафной – мяч нырнул точно в ближний угол ворот – 2:2.

Несмотря на активную борьбу и желание команд забить решающий гол, счёт так и не изменился – боевая ничья 2:2.

Зрелищная игра с четырьмя забитыми мячами и драматичной развязкой подарила болельщикам яркий футбольный вечер. Обе команды продемонстрировали характер и волю к победе: каждая билась за заветные очки, не желая уступать. «Ротор» выглядел посолиднее, но в решающие моменты туляки проявили больше целеустремлённости. В итоге упорная борьба завершилась справедливой ничьей.



