Более 4 тыс. сотрудников ВТЗ приняли участие в Дне безопасности труда ТМК Убийцу судьи Василия Ветлугина приговорили в Волгограде к 22 годам «строгача» Волгоградцам объяснили, как рассчитают плату за отопление в апреле Время новых возможностей: АО «Волгоградоблэлектро» представило более 100 вакансий на ярмарке «Работа России» В облдуме спешно подчищают следы волгоградского депутата Шарифова

«Я научил тебя метко стрелять. Из тебя будет хороший воин»: знаменитого снайпера назвали Героем России через 67 лет после Победы

«До полной разгадки тайны подземелий еще далеко»: волгоградский историк рассказал неизвестную историю «бункера Сталина»

«Получить Золотую Звезду он так и не успел»: как сложилась судьба знаменитого снайпера из Сталинграда

 В России запретили использовать ИИ-изображение людей в агитации
Использование в предвыборной агитации изображений людей, сгенерированных искусственным интеллектом, запрещено. Соответствующий закон подписал 2 мая президент РФ Владимир Путин.  Изменения коснуться закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права...
Федеральные новости
 Минобороны за ночь сбило 215 украинских БПЛА
В ночь на 2 мая ВСУ вновь предприняли попытку террористического удара по мирным жителям российских регионов. По данным Минобороны, атака была отбита дежурными подразделениями. - В течение прошедшей ночи...
В женской Евразийской ватерпольной лиге «Буревестник» подтвердил статус фаворита – победа над «Спартаком» 14:4

В Волгограде стартовала серия плей‑офф Евразийской ватерпольной лиги среди женских команд. В первом матче четвертьфинальной серии встречались «Спартак‑Волгоград» и «Буревестник» (Нижний Новгород). В волгоградском бассейне интересной борьбы не получилось. Встреча завершилась уверенной победой гостей со счётом 14:4.

Уже с первых минут матча гости взяли игру под свой контроль. «Буревестник», победитель регулярного чемпионата и обладатель Кубка России, продемонстрировал высокий класс. Семь игроков команды входят в состав сборной России – это во многом предопределило ход встречи.

Гости открыли счёт в первой же атаке: Дарья Савченко забросила со второй линии, её почин поддержала Дарья Клюева, доведя преимущество до трёх мячей – 3:0 в пользу «Буревестника» по итогам первой четверти.

Второй период стал самым результативным: нижегородки забили 5 мячей подряд, а единственный ответный гол за «Спартак» забила Анна Сидорок – итог отрезка 7:1;

Третья восьмиминутка неожиданно осталась за волгоградками – они её выиграли со счётом 2:1, отличились Полина Кириленко и Вероника Громова.

В последнем игровом отрезке «Буревестник» восстановил доминирование и довёл матч до логичной победы – 3:1 по итогам четверти.

«Спартак-Волгоград» – «Буревестник» (Нижний Новгород) – 4:14 (0:3, 1:7, 2:1, 1:3).

2 мая. Волгоград. 1/4 финала. Бассейн ГАУ ДО ВО СШОР по ВВС «Спартак-Волгоград».

Судьи: Сергей Крижановский, Владимир Голиков (оба – Москва).

«Спартак-Волгоград»: Павлова – Громова (2), Федотова, Бронникова, Кириленко (1), Сидорок (1), Сабурова – Юссеф, Суханова, Капитонова, Кожевникова, Воронкова, Зеленова, Стерликова.

«Буревестник»: Хамраева – Черкасова (2), Арбузова (1), Клюева (5), Бунакова, Савченко (1), Гуськова (1), – Волкова, Нечаева (2), Данилюк, Адикова (1), Алексеенко (1), Боярова, Тростина.

Выигранные спринты: 0 – 4.

5-метровые/голы: 0/0 – 0/0.

 

Удаления: 2 – 5.

Ответный матч серии состоится 6 мая в Нижнем Новгороде. Именно там решится, продолжит ли «Спартак‑Волгоград» борьбу за титул или «Буревестник» пройдёт в полуфинал без сюрпризов.

Александр Веселовский

Фото: пресс-служба «Спартак-Волгоград»

