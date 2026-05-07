Волгоградцы идут пешком из-за остановки движения СТ





Жители Волгограда вечером 7 мая столкнулись с проблемой в движении скоростного трамвая. Как сообщают очевидцы, прождав долгое время на остановках, горожанам пришлось идти на другой общественный транспорт.

- Простояв полчаса на трамвайной остановке, стал дозваниваться в диспетчерскую. Там мне ответили, что ближайший состав прибудет лишь к 6 часам. Пришлось идти до автобусной остановки пешком, - сообщили информагентству волгоградцы.

По словам жителей города, задержка в движении скоростного трамвая может быть связана с аварией на остановке «Монолит».

