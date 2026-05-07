В Волгограде продлена работа скоростного трамвая 7 и 8 мая в связи с проведением масштабного шоу «Свет Великой Победы», показы которого пройдут поздно вечером.

Как сообщает канал «Волгоградский трамвай», последние отправления от остановки «Стадион Волгоград Арена» будут:

- в 00:10 мск до ВГТЗ;

- в 00:17 мск до до Ельшанки;

- в 01:03 мск до 14-й Гимназии.

Волгоградцев просят учитывать время при планировании поездок. О времени сеансов светового шоу, отмене остановок и местах прохода – читайте на нашем сайте.





