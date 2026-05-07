



В Волгограде городские службы приступили к замене табличек и указателей с привычным именованием города на историческое. Как сообщает ТАСС со ссылкой на мэрию, работы стартовали 7 мая.

Новенькие знаки теперь встречают автомобилистов, въезжающих в город с саратовской и московской трасс, а также со стороны Элисты. Десятого марта власти пообещали направить специалистов для возвращения демонтированных ранее табличек.

Напомним, регулярно переименовывают Волгоград с 2013 года. В память о героизме защитников Сталинграда девять раз в году областному центру возвращается историческое название «город-герой Сталинград». В числе знаменательных дат: годовщина разгрома немецко-фашистской группировки под Сталинградом – 2 февраля, 8 мая – в день присвоения областному центру почетного звания «город-герой», 9 мая – в День Победы, 22 июня – в день начала Великой Отечественной войны, 23 августа – в день беспрецедентной бомбардировки города, 3 сентября – в день окончания Второй мировой войны, 19 ноября – в день начала операции по окружению и разгрому немецко-фашистских войск под Сталинградом, 9 декабря – в день Героев Отечества.

