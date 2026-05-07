



В Тракторозаводском районе Волгограда суд поставил точку в деле о похождениях 21-летней местной жительницы Виктории С. Хрупкая девушка сначала наловчилась с друзьями лихо обчищать супермаркеты, а после едва не зарезала насмерть друга отца.

Преступный вояж начался в ноябре 2025 года, когда осужденная в составе преступной группы совершила кражу.

- Виктория С. вместе с двумя знакомыми мужчинами совершила хищение товаров из сетевого продуктового магазина на территории Тракторозаводского района г. Волгограда. Пока один из сообщников отвлекал персонал, симулируя приступ эпилепсии, подсудимая и второй мужчина взяли с полки алкогольную продукцию и, проигнорировав требования оплатить товар, скрылись с места происшествия, - сообщили в объединённой пресс-службе судов Волгоградской области.

После этого девушка вошла в кураж и новое происшествие не заставило себя долго ждать. В январе 2026 года она повздорила с другом отца и после перепалки сразу решилась на крайнее.

- Находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире своего отчима, подсудимая во время ссоры с его гостем нанесла последнему один удар ножом в область грудной клетки, - добавили в судебном органе.

Лишь чудом роковой удар не лишил мужчину жизни. Потерпевшего спасли врачи.

Отметим, во время следствия девушка в случившемся созналась. Тракторозаводским районным судом за грабёж и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью она была приговорена к 4 годам колонии общего режима. Решение может быть обжалован.

