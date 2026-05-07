Мэрия прокомментировала инцидент с обрушением потолка в лицее





В администрации Волгограда прокомментировали инцидент с обрушением потолка лицее №6 7 мая. По сообщению администрации, в учебном учреждении уже приступают к восстановительным работам.

Напомним, потолок обрушился в коридоре в лицее во время занятий. Благодаря этому в результате инцидента никто из детей и педагогов не пострадал.

– По информации департамента по образованию, в коридоре на втором этаже здания лицея № 6 от деревянной обрешетки отвалилось несколько фрагментов штукатурки, которые задели и сместили несколько блоков подвесного потолка. Подготовка к восстановительным работам уже начата - они будут проведены в выходные дни, – говорится в официальном сообщении администрации Волгограда.

Проведение уроков в классах на втором этаже временно отменен. Учащиеся лицея продолжат занятия в других заведениях.

