«Динамо‑Синара» удержало победу в решающем матче





В ДС «Олимпийский» им. В.С. Максимова прошёл решающий матч полуфинальной серии утешительного раунда Суперлиги. Именно в этой встрече определялось, какая из команд продолжит борьбу за итоговое пятое место.

В противостоянии сошлись «Звезда» (Московская обл.) и «Динамо‑Синара» (Волгоград). Напряжённая встреча завершилась минимальной победой гостей – 25:24. Этот успех позволил волгоградской команде выиграть серию со счётом 2:1 и продолжить борьбу за пятое место.

Волгоградский клуб с первых минут показал агрессивный настрой. Уже к 9‑й минуте «Динамо» вело 6:2, а главным творцом успеха стала София Чуракова, забросившая четыре мяча. К 20‑й минуте преимущество гостей выросло уже до пяти мячей – 12:7.





Игра складывалась без сюрпризов: слаженная атака и надёжная оборона бело-голубых не давали молниеносным шансов перехватить инициативу. Но под конец первого тайма волгоградки сбавили темп – и подмосковная команда этим воспользовалась. Активная игра в нападении позволила сократить отставание к перерыву до двух мячей – 15:13 в пользу волжанок.

После перерыва «Звезда» взяла игру в свои руки. Команда методично сокращала отставание, демонстрируя слаженные комбинации и точные броски. Хозяйки площадки перехватили инициативу, а волгоградский клуб словно потерял ритм: первый мяч во втором тайме «Динамо‑Синара» забросило лишь на 7‑й минуте.

Постепенно счёт выровнялся. Команды шли нога в ногу, обмениваясь результативными атаками. Напряжение нарастало: каждая ошибка могла стать решающей.

За 1 минуту 15 секунд до конца матча счёт был 25:23 в пользу «Динамо». Звёздочки не сдались и сумели сократить отставание до минимума благодаря результативному броску Кристины Бельчиковой.

В ответной атаке Анжелика Лебедева попыталась дальним броском слева увеличить преимущество гостей, но вратарь «Звезды» отразила удар. Хозяйки площадки получили шанс на решающую атаку – 28 секунд на спасение матча.

Но волгоградские гандболистки сыграли настолько надёжно и самоотверженно, что соперницы не создали ничего вразумительного. Заработав свободный бросок на последней секунде, подопечные Ольги Акопян не смогли извлечь какой-либо выгоды. Бросок с опоры Кристины Бельчиковой погасил блок в лице Алисы Дворцевой, мяч забрала Мария Дувакина.

В итоге «Динамо‑Синара» удержало минимальное преимущество и одержало победу со счётом 25:24.

«Звезда» (Московская обл.) – «Динамо-Синара» (Волгоград) – 24:25 (13:15). 5 мая. Чехов. ДС «Олимпийский» им. В.С. Максимова. 114 зрителей.

Судьи: Антон Анташев, Денис Мусатов (оба – Тольятти).

«Звезда»: Долгих – Пензева, Егорова (1), Бельчикова (10), Триобчук (1), Закордонская (2), Вертушкова (4) – Тиханова, Дьяченко (1), Герасимова (1), Попова, Суздальцева (1), Миленина (3), Осипова, Обуховская, Кандакова.

«Динамо-Синара»: Дувакина – Сисенова, Минченко (4), Кириллова (2), Дворцевая (3), Загороднева (3), Чуракова (6) – Баскакова, Гафонова, Черненко (1), Скивко, Алексеева (1), Белолипецкая, Кириченко (2), Лебедева (3), Климова.

Штрафное время: 8 – 4.

7-метровые/голы: 3/2 – 4/1.

Потери: 8 – 13.

Победа в третьем матче серии позволила «Динамо‑Синара» выйти в следующий этап, где команда продолжит борьбу за итоговое пятое место в Суперлиге.

Соперником волгоградского клуба станет победитель пары «Черноморочка» – «Кубань».

Александр Веселовский

Фото: ГК «Звезда»