Главное

Парад, салют и Свет Победы: как в Волгограде отметят 9 Мая – программа Убийцу судьи Василия Ветлугина приговорили в Волгограде к 22 годам «строгача» В облдуме спешно подчищают следы волгоградского депутата Шарифова Волгоградцы отправили в страдающий от наводнения Дагестан гумконвой: видео Гуцан привел Совфеду плохой пример из Волгограда с алкомаркетом вместо ФОКа

Актуально

«Когда началась игра, люди плакали»: как в Сталинграде провели легендарный матч на руинах

«Я научил тебя метко стрелять. Из тебя будет хороший воин»: знаменитого снайпера назвали Героем России через 67 лет после Победы

«До полной разгадки тайны подземелий еще далеко»: волгоградский историк рассказал неизвестную историю «бункера Сталина»

Федеральные новости

Федеральные новости
 В России изменились правила сдачи экзаменов на водительские права
Правительство утвердило поправки, которые меняют порядок проведения экзаменов на водительские права. Как сообщило РИА Новости с ссылкой на соответствующие документы, новые правила заработают с марта 2027 года.  Теперь практическое...
Федеральные новости
 В России запретили использовать ИИ-изображение людей в агитации
Использование в предвыборной агитации изображений людей, сгенерированных искусственным интеллектом, запрещено. Соответствующий закон подписал 2 мая президент РФ Владимир Путин.  Изменения коснуться закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права...
Спорт

«Динамо‑Синара» удержало победу в решающем матче

Спорт 06.05.2026 09:28
0
06.05.2026 09:28


В ДС «Олимпийский» им. В.С. Максимова прошёл решающий матч полуфинальной серии утешительного раунда Суперлиги. Именно в этой встрече определялось, какая из команд продолжит борьбу за итоговое пятое место.

В противостоянии сошлись «Звезда» (Московская обл.) и «Динамо‑Синара» (Волгоград). Напряжённая встреча завершилась минимальной победой гостей – 25:24. Этот успех позволил волгоградской команде выиграть серию со счётом 2:1 и продолжить борьбу за пятое место.

Волгоградский клуб с первых минут показал агрессивный настрой. Уже к 9‑й минуте «Динамо» вело 6:2, а главным творцом успеха стала София Чуракова, забросившая четыре мяча. К 20‑й минуте преимущество гостей выросло уже до пяти мячей – 12:7.


Игра складывалась без сюрпризов: слаженная атака и надёжная оборона бело-голубых не давали молниеносным шансов перехватить инициативу. Но под конец первого тайма волгоградки сбавили темп – и подмосковная команда этим воспользовалась. Активная игра в нападении позволила сократить отставание к перерыву до двух мячей – 15:13 в пользу волжанок.

После перерыва «Звезда» взяла игру в свои руки. Команда методично сокращала отставание, демонстрируя слаженные комбинации и точные броски. Хозяйки площадки перехватили инициативу, а волгоградский клуб словно потерял ритм: первый мяч во втором тайме «Динамо‑Синара» забросило лишь на 7‑й минуте.

Постепенно счёт выровнялся. Команды шли нога в ногу, обмениваясь результативными атаками. Напряжение нарастало: каждая ошибка могла стать решающей.

За 1 минуту 15 секунд до конца матча счёт был 25:23 в пользу «Динамо». Звёздочки не сдались и сумели сократить отставание до минимума благодаря результативному броску Кристины Бельчиковой.

В ответной атаке Анжелика Лебедева попыталась дальним броском слева увеличить преимущество гостей, но вратарь «Звезды» отразила удар. Хозяйки площадки получили шанс на решающую атаку – 28 секунд на спасение матча.

Но волгоградские гандболистки сыграли настолько надёжно и самоотверженно, что соперницы не создали ничего вразумительного. Заработав свободный бросок на последней секунде, подопечные Ольги Акопян не смогли извлечь какой-либо выгоды. Бросок с опоры Кристины Бельчиковой погасил блок в лице Алисы Дворцевой, мяч забрала Мария Дувакина.

В итоге «Динамо‑Синара» удержало минимальное преимущество и одержало победу со счётом 25:24.

«Звезда» (Московская обл.) – «Динамо-Синара» (Волгоград) – 24:25 (13:15). 5 мая. Чехов. ДС «Олимпийский» им. В.С. Максимова. 114 зрителей.

Судьи: Антон Анташев, Денис Мусатов (оба – Тольятти).

«Звезда»: Долгих – Пензева, Егорова (1), Бельчикова (10), Триобчук (1), Закордонская (2), Вертушкова (4) – Тиханова, Дьяченко (1), Герасимова (1), Попова, Суздальцева (1), Миленина (3), Осипова, Обуховская, Кандакова.

«Динамо-Синара»: Дувакина – Сисенова, Минченко (4), Кириллова (2), Дворцевая (3), Загороднева (3), Чуракова (6) – Баскакова, Гафонова, Черненко (1), Скивко, Алексеева (1), Белолипецкая, Кириченко (2), Лебедева (3), Климова.

Штрафное время: 8 – 4.

7-метровые/голы: 3/2 – 4/1.

Потери: 8 – 13.

Победа в третьем матче серии позволила «Динамо‑Синара» выйти в следующий этап, где команда продолжит борьбу за итоговое пятое место в Суперлиге.

Соперником волгоградского клуба станет победитель пары «Черноморочка» – «Кубань».

Александр Веселовский

Фото: ГК «Звезда»

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Спорт
06.05.2026 09:28
Спорт 06.05.2026 09:28
Комментарии

0
Далее
Спорт
05.05.2026 21:01
Спорт 05.05.2026 21:01
Комментарии

0
Далее
Спорт
05.05.2026 16:55
Спорт 05.05.2026 16:55
Комментарии

0
Далее
Спорт
05.05.2026 13:14
Спорт 05.05.2026 13:14
Комментарии

0
Далее
Спорт
05.05.2026 09:47
Спорт 05.05.2026 09:47
Комментарии

0
Далее
Спорт
04.05.2026 21:59
Спорт 04.05.2026 21:59
Комментарии

0
Далее
Спорт
04.05.2026 07:36
Спорт 04.05.2026 07:36
Комментарии

0
Далее
Спорт
03.05.2026 18:27
Спорт 03.05.2026 18:27
Комментарии

0
Далее
Спорт
03.05.2026 12:58
Спорт 03.05.2026 12:58
Комментарии

0
Далее
Спорт
02.05.2026 20:32
Спорт 02.05.2026 20:32
Комментарии

0
Далее
Спорт
01.05.2026 20:14
Спорт 01.05.2026 20:14
Комментарии

0
Далее
Спорт
01.05.2026 11:12
Спорт 01.05.2026 11:12
Комментарии

0
Далее
Спорт
30.04.2026 20:37
Спорт 30.04.2026 20:37
Комментарии

0
Далее
Спорт
29.04.2026 21:55
Спорт 29.04.2026 21:55
Комментарии

0
Далее
Спорт
29.04.2026 21:16
Спорт 29.04.2026 21:16
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

13:26
День Победы в Волгограде отметят велопробегом и кроссом на Нулевой продольнойСмотреть фотографии
13:13
Испугался наказания: 16-летнего лихача за рулем иномарки остановили стрельбой по покрышкамСмотреть фотографииCмотреть видео
13:06
В Серафимовиче, станицах Нехаевской и Алексеевской 20 мая откроют мобильные офисы ФНССмотреть фотографии
12:40
В Волгоградской области похоронят участника чеченской войны и СВО Романа ЛяксаСмотреть фотографии
12:15
Заводчане «КАУСТИКа» выдвинулись на региональный этап конкурса «Лучший по профессии-2026»Смотреть фотографии
12:04
Знаменитые «Красные птицы» ДЮЦа готовятся к новому сезону: как сложилась судьба фонтана в центре городаСмотреть фотографии
11:04
В Волгоград из Москвы спецпоездом доставили «Огонь памяти»Смотреть фотографии
10:31
Фура сгорела дотла на Третьей продольной в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
10:21
Два авиарейса задерживаются в Волгограде более чем на семь часовСмотреть фотографии
10:16
Губернатор Андрей Бочаров приехал на прощание с погибшим Александром НазаровымСмотреть фотографии
10:02
УФСБ: 20-летний задержан в Волгограде по подозрению в экстремизмеСмотреть фотографииCмотреть видео
09:45
Слабый всплеск рождения нового бизнеса зафиксировал ВолгоградстатСмотреть фотографии
09:36
В Садах Придонья цветут садыСмотреть фотографии
09:28
«Динамо‑Синара» удержало победу в решающем матчеСмотреть фотографии
08:41
«Мы скучали!»: в Волгограде с оркестром встретили Александру ПахмутовуСмотреть фотографииCмотреть видео
08:23
Минобороны: за ночь над территорией страны уничтожили 53 украинских БПЛАСмотреть фотографии
08:15
Под Волгоградом открыли обновленный памятник «Высота 180.9»Смотреть фотографии
08:02
Успеть загадать желания: волгоградцы могли увидеть один из мощнейших метеорных потоковСмотреть фотографии
07:25
В Волгоградской области проводят в последний путь известного строителя Александра НазароваСмотреть фотографии
07:07
Стало известно, какой погодой Волгоград встретит День ПобедыСмотреть фотографии
06:38
Половине жителей Волгоградской области предрекли 200-тысячную зарплату через 10 летСмотреть фотографии
06:23
В Волгоградской области отбили очередной налет украинских дроновСмотреть фотографии
06:01
В Волгоград поезд из столицы доставит «Огонь памяти»Смотреть фотографии
22:07
9-часовую угрозу БПЛА сняли в Волгоградской областиСмотреть фотографии
21:30
В Волгограде 9 мая пройдет выставка советских автоСмотреть фотографии
21:01
Волгоградцы взяли «золото» на первом этапе Кубка России по пейнтболуСмотреть фотографии
20:22
В Волгограде увековечили память ученых, погибших в годы Великой Отечественной войныСмотреть фотографии
20:20
«Ощущения – классные!»: бойцы ЮВО показали дроны-перехватчики «Ёлка» в действииСмотреть фотографииCмотреть видео
19:54
Леса в Михайловке под Волгоградом станут ядовитыми для людейСмотреть фотографии
19:31
Министра спорта России Дегтярева впечатлил волгоградский «Юный ястреб»Смотреть фотографии
 