Соцфонд отчитался о выплатах волгоградским ветеранам ВОВ к 9 мая

В Волгоградской области 95 ветеранов – участников Великой Отечественной войны получили праздничную выплату к Дню Победы в размере 10 тысяч рублей. В Отделении Соцфонда по региону уточнили, что ежегодную выплату к 9 мая им доставили вместе с пенсией заблаговременно.

- Выплату устанавливают ветеранам, которые во время Великой Отечественной войны несли службу в действующей армии или получили инвалидность в результате ранения, контузии, увечья или заболевания в районах боевых действий. Помимо этого, её предоставляют за участие в боевых операциях в ходе ВОВ, выполнение специальных заданий в воинских частях действующей армии и в тылу противника или на территориях иностранных государств, а также по некоторым другим основаниям, - пояснил управляющий Отделением СФР по Волгоградской области Владимир Федоров.

Ранее сообщалось, что в регионе в честь 81-й годовщины Победы фронтовики, которые непосредственно участвовали в боевых действиях 1941–1945 годов, также получат единовременную выплату по 80 тысяч рублей.

Фото из архива V102.RU

