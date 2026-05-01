Главное

Более 4 тыс. сотрудников ВТЗ приняли участие в Дне безопасности труда ТМК Убийцу судьи Василия Ветлугина приговорили в Волгограде к 22 годам «строгача» Волгоградцам объяснили, как рассчитают плату за отопление в апреле Время новых возможностей: АО «Волгоградоблэлектро» представило более 100 вакансий на ярмарке «Работа России» В облдуме спешно подчищают следы волгоградского депутата Шарифова

Актуально

«Я научил тебя метко стрелять. Из тебя будет хороший воин»: знаменитого снайпера назвали Героем России через 67 лет после Победы

«До полной разгадки тайны подземелий еще далеко»: волгоградский историк рассказал неизвестную историю «бункера Сталина»

«Получить Золотую Звезду он так и не успел»: как сложилась судьба знаменитого снайпера из Сталинграда

Федеральные новости

Федеральные новости
 Депутат оспорит национализацию ипподрома в Ростове
Защита депутата Бориса Юнанова оспорит в судах высшей инстанции решение Октябрьского районного суда Краснодара об обращении в доход государства компаний ООО «Специализированный застройщик "Малюгина"» и ООО «Конкур». Как передает...
Федеральные новости
 В России предложили ввести бесплатную парковку у детсадов и школ
В Госдуме предложили ввести по всей России бесплатное время парковки для родителей возле школ. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на документы.  Как отмечают авторы законопроекта, условия пользования платными...
Спорт

«Балтика‑М» обыграла «Ротор‑М» благодаря спорному пенальти

Спорт 01.05.2026 11:12
0
01.05.2026 11:12


30 апреля в матче 9‑го тура Молодёжной футбольной лиги (дивизион «Б») команда академии ФК «Балтика» одержала первую в истории противостояния победу над «Ротором‑М» (Волгоград) со счётом 1:0. Игра прошла на стадионе «Балтика» при поддержке местных болельщиков.

Решающий эпизод случился на 58‑й минуте. Главный судья Никита Васинькин назначил пенальти в ворота «Ротора‑М»: мяч «нашёл» руку защитника в штрафной площади, что и стало основанием для решения арбитра. Спорный одиннадцатиметровый уверенно реализовал Максим Дмитриев – этот гол оказался единственным в матче.

Несмотря на минимальное преимущество в счёте, калининградцы уверенно контролировали ход матча: по статистике владения мячом они превзошли соперника с показателем 66 % против 34 %. Хозяева поля активно шли в атаку – всего за матч они провели 42 атаки, из которых 4 были особенно опасными. Гости тоже не отсиживались в обороне и ответили 31 атакой, включая 3 опасных.

Обе команды не церемонились на поле, что отразилось на количестве жёлтых карточек: игроки «Балтики‑М» получили 2 предупреждения, а футболисты «Ротора‑М» – 4. По числу угловых у хозяев подавляющее преимущество: 16 против одного.

Победа стала закономерным результатом уверенной игры калининградцев. «Балтика‑М» находится на пятом месте, отставая от второго места на 2 очка. В то же время «Ротор‑М» подошёл к игре с менее оптимистичной статистикой – 4 поражения и 1 ничья в последних пяти матчах и занимает последнее место в турнирной таблице.

«Балтика‑М» (Калининград) – «Ротор-М» (Волгоград) – 1:0 (0:0).
30 апреля. Калининград. Стадион: «Балтика». 29 зрителей.
Судьи: Никита Васинькин (Саранск), Даниил Лушов (Калининград), Артем Хаиров (Калининград).
«Балтика‑М»: Мак, Сафонов, Кондратюк, Макаров, Кулик, Дмитриев, Турава, Кузьмин, Аввакумов, Богдан, Тимофеев.
«Ротор-М»: Прохоров, Петрунькин, Закиров, Кашлев, Тарчоков, Кадралиев, Ермаков, Цымбалов, Семененко, Кувакин, Кюрджиев.
Гол: Дмитриев, 58 (1:0).

«Ротор‑М» проведёт следующую игру 7 мая в Волгограде. На стадионе «Зенит» команда примет СШ «Ленинградец». Начало матча запланировано на 12:00. Болельщики ждут от волгоградцев более уверенной игры и исправления неудачной серии.

Александр Веселовский


Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Спорт
01.05.2026 11:12
Спорт 01.05.2026 11:12
Комментарии

0
Далее
Спорт
30.04.2026 20:37
Спорт 30.04.2026 20:37
Комментарии

0
Далее
Спорт
29.04.2026 21:55
Спорт 29.04.2026 21:55
Комментарии

0
Далее
Спорт
29.04.2026 21:16
Спорт 29.04.2026 21:16
Комментарии

0
Далее
Спорт
29.04.2026 10:28
Спорт 29.04.2026 10:28
Комментарии

0
Далее
Спорт
28.04.2026 21:29
Спорт 28.04.2026 21:29
Комментарии

0
Далее
Спорт
28.04.2026 21:00
Спорт 28.04.2026 21:00
Комментарии

0
Далее
Спорт
28.04.2026 11:25
Спорт 28.04.2026 11:25
Комментарии

0
Далее
Спорт
27.04.2026 14:10
Спорт 27.04.2026 14:10
Комментарии

0
Далее
Спорт
26.04.2026 19:24
Спорт 26.04.2026 19:24
Комментарии

0
Далее
Спорт
26.04.2026 19:00
Спорт 26.04.2026 19:00
Комментарии

0
Далее
Спорт
26.04.2026 17:33
Спорт 26.04.2026 17:33
Комментарии

0
Далее
Спорт
26.04.2026 10:02
Спорт 26.04.2026 10:02
Комментарии

0
Далее
Спорт
25.04.2026 20:25
Спорт 25.04.2026 20:25
Комментарии

0
Далее
Спорт
25.04.2026 15:37
Спорт 25.04.2026 15:37
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

