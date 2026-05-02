«Ротор‑2» уступает «Салюту», продлевая неблагоприятную статистику





2 мая в рамках 6‑го тура чемпионата России по футболу во Второй лиге дивизиона «Б» «Ротор‑2» принимал на своём поле белгородский «Салют». Минимальную победу со счётом 0:1 одержали гости – единственный гол был забит ещё в первом тайме. На матче присутствовали руководители местного клуба: генеральный директор СК «Ротор» Андрей Кривов, главный тренер Дмитрий Парфёнов, его ассистент Александр Павленко и начальник селекционного отдела клуба Михаил Мысин.

Команды встречались в официальных матчах шесть раз: четыре победы на счету белгородцев, дважды команды расходились миром. Разница мячей – 12:1 в пользу «Салюта». Самый крупный счёт был зафиксирован в июле прошлого года: в матче 15‑го тура «Салют» разгромил «Ротор‑2» в Волгограде со счётом 6:0.

Встреча началась при территориальном преимуществе гостей: белгородцы заметно превосходили волгоградцев в физической подготовке, и начало матча проходило преимущественно на половине поля хозяев. Уже на 14‑й минуте «Ротор‑2» пропустил стремительную атаку: прострел с фланга неудачно прервал вратарь хозяев Иван Литвенок. На добивании Илья Винников с двух попыток не смог открыть счёт – сначала голкипер исправил свою ошибку, затем с линии ворот мяч выбил Тимофей Фальченко.

На 16‑й минуте Андрей Ивантеев замкнул навес в штрафную ударом с близкого расстояния – снова Литвенок спас волгоградцев. На 29‑й минуте из выгодной позиции промахнулся игрок гостей Николай Бояркин.

Первый неплохой момент возник у «Ротора» на 30‑й минуте: удар Хохлачёва с линии штрафной парировал вратарь гостей. Решающий эпизод случился на 39‑й минуте: белгородцы играючи раскатали защиту волгоградцев, и Илья Винников в касание замкнул комбинацию – 1:0 в пользу «Салюта». Первый тайм прошёл при тотальном преимуществе бордовых, и то, что он завершился со счётом 1:0 в их пользу, – большая заслуга голкипера сине-голубых.

Во втором тайме волгоградцы смогли немного выровнять игру. Преимущество гостей не было таким подавляющим, но чувствовалось, что класс команды выше во всех компонентах игры. «Салют» владел мячом 62 % игрового времени, что почти вдвое больше, чем у хозяев (38 %). По ударам по воротам гости превзошли соперника более чем втрое (17 против 5), а по ударам в створ – в 1,6 раза (8 против 5).

«Ротор-2» (Волгоград) – «Салют» (Белгород) – 0:1 (0:1).

2 мая. Волгоград. Стадион «Зенит». Количество зрителей: 117.

Судьи: Василий Смирнов (Санкт-Петербург), Максим Новиков (Ростов-на-Дону), Алексей Киливник (Ростов-на-Дону).

«Ротор-2»: Литвенок, Кычанов, Фальченко (Биджилов, 75), Правкин, Амирханян, Литенко (Прокофьев, 68), Локтев, Погудин, Града (Тарин, 46), Ципуштанов (Логиш, 59), Хохлачёв (Платон, 46).

«Салют»: Цыгулёв, Ивантеев, Крикуненко, Цорн, Пономарёв, Ишутин, Винников (Иноземцев, 91), Букатов (Канищев, 67), Бояркин (Гайдук, 67), Шилов ((Набиев, 75), Фасхутдинов (Конев, 75).

Гол: Винников, 39 (0:1).

Предупреждены: Фальченко, 71 (грубая игра). – Шилов, 49 (неспортивное поведение). Винников, 85 (неспортивное поведение).

После домашнего поражения волгоградцы занимают 14-е место, имея в активе 4 очка. В следующем матче у «Ротора» есть реальная возможность прервать свою неудачную серию. 8 мая сине-голубые встречаются с командой «Квант» из Обнинска, которая расположилась в турнирной таблице строчкой ниже, набрав в шести играх один балл. Начало игры запланировано на 17:00 по московскому времени на стадионе «Труд».

Александр Веселовский