Более 4 тыс. сотрудников ВТЗ приняли участие в Дне безопасности труда ТМК Убийцу судьи Василия Ветлугина приговорили в Волгограде к 22 годам «строгача» Волгоградцам объяснили, как рассчитают плату за отопление в апреле Время новых возможностей: АО «Волгоградоблэлектро» представило более 100 вакансий на ярмарке «Работа России» В облдуме спешно подчищают следы волгоградского депутата Шарифова

«Я научил тебя метко стрелять. Из тебя будет хороший воин»: знаменитого снайпера назвали Героем России через 67 лет после Победы

«До полной разгадки тайны подземелий еще далеко»: волгоградский историк рассказал неизвестную историю «бункера Сталина»

«Получить Золотую Звезду он так и не успел»: как сложилась судьба знаменитого снайпера из Сталинграда

 Минобороны за ночь сбило 215 украинских БПЛА
В ночь на 2 мая ВСУ вновь предприняли попытку террористического удара по мирным жителям российских регионов. По данным Минобороны, атака была отбита дежурными подразделениями. - В течение прошедшей ночи...
 Депутат оспорит национализацию ипподрома в Ростове
Защита депутата Бориса Юнанова оспорит в судах высшей инстанции решение Октябрьского районного суда Краснодара об обращении в доход государства компаний ООО «Специализированный застройщик "Малюгина"» и ООО «Конкур». Как передает...
«Ротор‑2» уступает «Салюту», продлевая неблагоприятную статистику

2 мая в рамках 6‑го тура чемпионата России по футболу во Второй лиге дивизиона «Б» «Ротор‑2» принимал на своём поле белгородский «Салют». Минимальную победу со счётом 0:1 одержали гости – единственный гол был забит ещё в первом тайме. На матче присутствовали руководители местного клуба: генеральный директор СК «Ротор» Андрей Кривов, главный тренер Дмитрий Парфёнов, его ассистент Александр Павленко и начальник селекционного отдела клуба Михаил Мысин.

Команды встречались в официальных матчах шесть раз: четыре победы на счету белгородцев, дважды команды расходились миром. Разница мячей – 12:1 в пользу «Салюта». Самый крупный счёт был зафиксирован в июле прошлого года: в матче 15‑го тура «Салют» разгромил «Ротор‑2» в Волгограде со счётом 6:0.

Встреча началась при территориальном преимуществе гостей: белгородцы заметно превосходили волгоградцев в физической подготовке, и начало матча проходило преимущественно на половине поля хозяев. Уже на 14‑й минуте «Ротор‑2» пропустил стремительную атаку: прострел с фланга неудачно прервал вратарь хозяев Иван Литвенок. На добивании Илья Винников с двух попыток не смог открыть счёт – сначала голкипер исправил свою ошибку, затем с линии ворот мяч выбил Тимофей Фальченко. 

На 16‑й минуте Андрей Ивантеев замкнул навес в штрафную ударом с близкого расстояния – снова Литвенок спас волгоградцев. На 29‑й минуте из выгодной позиции промахнулся игрок гостей Николай Бояркин. 

Первый неплохой момент возник у «Ротора» на 30‑й минуте: удар Хохлачёва с линии штрафной парировал вратарь гостей. Решающий эпизод случился на 39‑й минуте: белгородцы играючи раскатали защиту волгоградцев, и Илья Винников в касание замкнул комбинацию – 1:0 в пользу «Салюта». Первый тайм прошёл при тотальном преимуществе бордовых, и то, что он завершился со счётом 1:0 в их пользу, – большая заслуга голкипера сине-голубых.

Во втором тайме волгоградцы смогли немного выровнять игру. Преимущество гостей не было таким подавляющим, но чувствовалось, что класс команды выше во всех компонентах игры. «Салют» владел мячом 62 % игрового времени, что почти вдвое больше, чем у хозяев (38 %). По ударам по воротам гости превзошли соперника более чем втрое (17 против 5), а по ударам в створ – в 1,6 раза (8 против 5).

«Ротор-2» (Волгоград) – «Салют» (Белгород) – 0:1 (0:1).

2 мая. Волгоград. Стадион «Зенит». Количество зрителей: 117.

Судьи: Василий Смирнов (Санкт-Петербург), Максим Новиков (Ростов-на-Дону), Алексей Киливник (Ростов-на-Дону).

«Ротор-2»: Литвенок, Кычанов, Фальченко (Биджилов, 75), Правкин, Амирханян, Литенко (Прокофьев, 68), Локтев, Погудин, Града (Тарин, 46), Ципуштанов (Логиш, 59), Хохлачёв (Платон, 46). 

«Салют»: Цыгулёв, Ивантеев, Крикуненко, Цорн, Пономарёв, Ишутин, Винников (Иноземцев, 91), Букатов (Канищев, 67), Бояркин (Гайдук, 67), Шилов ((Набиев, 75), Фасхутдинов (Конев, 75).

Гол: Винников, 39 (0:1).

Предупреждены: Фальченко, 71 (грубая игра). – Шилов, 49 (неспортивное поведение). Винников, 85 (неспортивное поведение). 

После домашнего поражения волгоградцы занимают 14-е место, имея в активе 4 очка. В следующем матче у «Ротора» есть реальная возможность прервать свою неудачную серию. 8 мая сине-голубые встречаются с командой «Квант» из Обнинска, которая расположилась в турнирной таблице строчкой ниже, набрав в шести играх один балл. Начало игры запланировано на 17:00 по московскому времени на стадионе «Труд».

Александр Веселовский

Лента новостей

18:03
На юге Волгограда разгорелся крупный ландшафтный пожарСмотреть фотографииCмотреть видео
17:32
«Ротор‑2» уступает «Салюту», продлевая неблагоприятную статистикуСмотреть фотографии
17:00
Росстат: средняя зарплата волгоградцев упала до 67392 рублейСмотреть фотографии
16:03
Под Волгоградом организована проверка по факту затопления несанкционированной свалкиСмотреть фотографии
14:47
Компания подростков сорвала флаг с георгиевской лентой в центре ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
13:50
В Волгограде 2 мая проходит репетиция парада ПобедыСмотреть фотографии
13:00
Волгоград вошел в пятерку популярных турнаправлений на майские праздникиСмотреть фотографии
12:06
В Волгоградской области водитель «Гранты» сбил женщинуСмотреть фотографии
11:00
В Волгограде простились с профессором из ВолгГТУ Алексеем ЯковлевымСмотреть фотографии
10:01
В Волгоградской области за месяц нашли живыми 20 пропавших человекСмотреть фотографии
09:17
В Волгограде трамвай №11 временно работает по усеченному маршрутуСмотреть фотографии
09:08
Волгоградские хирурги спасли пациента с разрывом сосудаСмотреть фотографии
08:21
В Волгограде завершили строительство трех модульных котельныхСмотреть фотографии
07:43
Волгоградские медики создали программу раннего выявления болезней сердцаСмотреть фотографии
06:52
Врачи борются за жизнь детей, пострадавших в ДТП под ВолгоградомСмотреть фотографии
06:20
В аэропорту Волгограда задерживаются рейсы в Москву и НовосибирскСмотреть фотографии
06:12
Минобороны за ночь сбило 215 украинских БПЛАСмотреть фотографии
06:00
«Когда началась игра, люди плакали»: как в Сталинграде провели легендарный матч на руинахСмотреть фотографии
05:00
Для волгоградцев с 1 мая заработали новые правила по регистрационному учетуСмотреть фотографии
04:17
В Волгоградской области к началу новой недели потеплеет до +20Смотреть фотографии
18:21
Волгоградцам посоветовали не переедать на майских праздникахСмотреть фотографии
17:14
Сможет ли «Арсенал» добавить ещё одну ничью в матче с «Ротором»Смотреть фотографии
16:21
В России предложили гасить долги за ЖКУ бесплатной работойСмотреть фотографии
15:33
Волгоградцы увидят дважды «голубую Луну» в маеСмотреть фотографии
14:40
Андрей Бочаров 1 мая вызвал подчиненных на работуСмотреть фотографии
14:21
Вой сирен всполошил жителей ДубовкиСмотреть фотографии
14:06
«Прошли новый участок»: под Волгоградом продолжаются поиски пропавшего в шторм рыбакаСмотреть фотографии
13:29
Нападение гадюки: волгоградские врачи рассказали, что делать при ядовитом укусеСмотреть фотографии
12:52
Андрей Бочаров в День Весны и Труда вручил награды 21 волгоградцуСмотреть фотографии
12:19
«Объяснить не могу»: в Волжском задержали похитителя пасхального «кулича»Смотреть фотографииCмотреть видео
 