Волгоградка упала с высоты и со второй попытки сбежала из больницы

Жители Волгограда в социальных сетях обсуждают происшествие в Красноармейском районе. По информации, которую разместили паблики и отдельные СМИ, женщина в возрасте около 30 лет упала с пятого этажа МКД на улице Фадеева и была доставлена в больницу. Также в соцсетях сообщается о том, что пострадавшая находится в тяжелом состоянии – у волгоградки якобы диагностирован перелом позвоночника.

На деле же, как выяснило ИА «Высота 102», жительница южного района пребывает в здравии и даже покинула лечебное учреждение. В облздраве на запрос информагентства опровергли информацию о том, что пациентка находится в реанимации.

– По информации медорганизации, характер получения травмы неизвестен. Пациентка была госпитализирована в стационар, где ей провели необходимые диагностические исследования и назначили лечение. Однако женщина дважды предпринимала попытки самовольно покинуть медицинское учреждение, и в последний раз ей это удалось, – прокомментировали в комитете.

Врачи передали информацию о беглянке в поликлинику по месту жительства для дальнейшего наблюдения.