Сможет ли «Арсенал» добавить ещё одну ничью в матче с «Ротором»





В понедельник 4 мая состоится очередной матч 32-го тура Первой лиги чемпионата России по футболу. Волгоградский «Ротор» играет на выезде с тульским «Арсеналом». Это классическое противостояние крепкого середняка и претендента на повышение в классе. В текущем сезоне команды уже встречались: в матче первого круга волгоградцы проиграли оружейникам дома со счётом 1:2.

В текущем сезоне «Ротор» провел в гостях 15 игр, забив 17 мячей (в среднем 1,13 за игру), а пропустив 15 (1,00 в среднем за игру). В чемпионате команда набрала 52 очка, одержав четырнадцать побед, потерпев семь поражений и десять раз сыграв вничью. На данный момент волжане расположились на четвертом месте.

Волгоградский клуб не проиграл весной ни одного матча, что позволило ворваться в лидирующую четвёрку. Впереди с вероятностью 99 % у команды стыковые матчи за место в РПЛ. Слишком много невероятного должно произойти, чтобы в оставшихся играх команда обошла конкурентов или потеряла своё место в стыках. При Дмитрии Парфёнове сине-голубая машина заработала и даёт сбои только по собственной инициативе.

Туляки провели на домашней арене 15 игр, забив 19 мячей (в среднем 1,27 за игру), но пропуская 18 (в среднем 1,20 за игру). Всего турнире «Арсенал» одержал восемь побед, потерпел девять поражений и четырнадцать раз сыграл вничью. Имеет в активе 38 очков и занимает двенадцатое место в турнирной таблице.

У тульского клуба нет турнирных задач, зато есть шанс набрать наибольшее количество ничьих в сезоне – на данный момент их 14. В четырёх последних матчах туляки три раза сыграли вничью, и оборонительный стиль игры наиболее близок команде.

Букмекеры отдают предпочтение «Арсеналу»: коэффициент 2,5. В случае ничьей или победы «Ротора» коэффициент составляет 3,0.

Эксперты считают, что наиболее закономерный исход – ничья 1:1.

Если «Ротор» выйдет побеждать на классе, то ничья будет закономерным результатом. Если выйдет разрывать, как в Хабаровске, то мы получим красивый результативный футбол с победой Волгограда.

Александр Веселовский