В матче 32 тура Первой лиги чемпионата России по футболу подопечные Дмитрия Парфёнова играли с тульским «Арсеналом». Хозяева поля попытались с первых минут навязать свою игру, но волгоградцы показали, что играть от обороны не собираются и отодвинули игру от своих ворот.

В первом тайме игра прошла в относительно равной борьбе, при этом гости создавали более опасные моменты. Одна из их атак завершилась добиванием Александра Трошечкина, который открыл счёт – 1:0 в пользу «Ротора». А уже в компенсированное время, за 30 секунд до окончания первой половины встречи, Игорь Горбунов ударом головой сравнял счёт – 1:1.

После перерыва оружейники показали, что играть на ничью не собираются. Команда старалась агрессивно атаковать, но волгоградцы до поры гасили пыл туляков. А на 67-й минуте никто не помешал Алану Цараеву вывести хозяев вперёд – 2:1. Через 10 минут Саид Алиев пробил из‑за пределов штрафной площади в ближний угол, и мяч влетел в сетку – 2:2.

Ничья стала закономерным итогом этого упорного матча.

Александр Веселовский