Дзен покажет 7 мая «Свет Великой Победы» в прямом эфире





7 мая в Дзене состоится прямая трансляция акции «Свет Великой Победы» на Мамаевом кургане.

Напомним, с 16.00 до 22:00 мск 7 мая в Волгограде вход на главную высоту России будет закрыт. Доступ для зрителей откроют в 22:00 – первый показ для широкой аудитории организуют в 23:00.

Те волгоградцы, кто не сможет посетить Мамаев курган, а также другие жители России, смогут наблюдать за ярки представлением в режиме онлайн. Для этого необходимо на главной странице Дзена в блоке новостей нажать на баннер с анонсом трансляции. Также вы можете просто перейти по нашей нашей ссылке - https://dzen.ru/topic/den-pobedy.

Показы «Света Великой Победы» состоятся на Мамаевом кургане 8 мая в 20:30, 21:30, 22:30, 23:30 и 9 мая: в 20:30, 21:30, 22:30.





