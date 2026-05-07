Потолок обрушился в коридоре лицея №6 в Волгограде во время уроков





В Ворошиловском районе Волгограда на территории лицея №6 во время занятий произошло обрушение потолка в коридоре. Как сообщает ИА «Высота 102», в результате происшествия никто из детей предварительно не пострадал.

По сообщению учащихся, грохот, напугавший детей, раздался во время занятий. Прокуратура Ворошиловского района уже организовала проверку по факту происшествия.





В надзорном ведомстве уточняют, что в коридоре лицея на потолке произошло отслоение штукатурки, которая при падении, судя по фото, увлекла за собой также навесной потолок и светильники.

– В настоящее время организовано обследование здания с привлечением необходимых специалистов, образовательный процесс переведен на дистанционный формат. По итогам проверки будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, – сообщили в прокуратуре.

