Главное

Более 4 тыс. сотрудников ВТЗ приняли участие в Дне безопасности труда ТМК Убийцу судьи Василия Ветлугина приговорили в Волгограде к 22 годам «строгача» Волгоградцам объяснили, как рассчитают плату за отопление в апреле В облдуме спешно подчищают следы волгоградского депутата Шарифова Волгоградцы отправили в страдающий от наводнения Дагестан гумконвой: видео

Актуально

«Я научил тебя метко стрелять. Из тебя будет хороший воин»: знаменитого снайпера назвали Героем России через 67 лет после Победы

«До полной разгадки тайны подземелий еще далеко»: волгоградский историк рассказал неизвестную историю «бункера Сталина»

«Получить Золотую Звезду он так и не успел»: как сложилась судьба знаменитого снайпера из Сталинграда

Федеральные новости

Федеральные новости
 В России запретили использовать ИИ-изображение людей в агитации
Использование в предвыборной агитации изображений людей, сгенерированных искусственным интеллектом, запрещено. Соответствующий закон подписал 2 мая президент РФ Владимир Путин.  Изменения коснуться закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права...
Федеральные новости
 Минобороны за ночь сбило 215 украинских БПЛА
В ночь на 2 мая ВСУ вновь предприняли попытку террористического удара по мирным жителям российских регионов. По данным Минобороны, атака была отбита дежурными подразделениями. - В течение прошедшей ночи...
Спорт

«Спартак» уступает «Динамо‑СШОР», серия переезжает в Астрахань

Спорт 04.05.2026 07:36
0
04.05.2026 07:36


3 мая прошёл второй полуфинальный матч плей-офф чемпионата России по водному поло среди мужских команд. В волгоградском бассейне «Спартак-Волгоград» уступил астраханскому «Динамо-СШОР».

Как и во вчерашнем матче гости предпочли неторопливую игру с акцентом на оборону. В первом периоде у астраханцев блеснул Тимур Сыкалов, забив два мяча, на что волгоградцы ответили голом Кирилла Носаева в большинстве, что позволило «Динамо-СШОР» уйти на малый перерыв ведя в счёте 2:1.

Вторая четверть прошла по аналогичному сценарию с той разницей, что дважды отличился динамовец Александр Деревенский. У красно-белых единственный мяч в большинстве забил защитник Михаил Иванков. Таким образом, бело-голубые выиграли во втором отрезке – 2:1.

После большого перерыва спартаковцы усилили давление, стали больше атаковать, но это привело лишь к размену голами в котором преуспели гости, выиграв четверть – 5:3.

В четвёртой восьмиминутке хозяева пошли ва-банк, но сегодня был не их день. Несмотря на все старания и успешную игру Романа Усова и Михаила Иванкова, гости не только успешно оборонялись, но и находили в себе силы отвечать результативными бросками. Под занавес матча астраханец Александр Деревенский и волгоградец Константин Шейкин обменялись голами, установив окончательный счёт 9:12.

«Спартак-Волгоград» – «Динамо-СШОР» (Астраханская область) – 9:12 (1:2, 1:2, 3:5, 4:3).
3 мая. Волгоград. Playoff 1/2 финала. Бассейн ГАУ ДО ВО СШОР по ВВС «Спартак-Волгоград».
Судьи: Павел Летуновский, Сергей Крижановский (оба – Москва).
«Спартак-Волгоград»: Федотов – Усов (3), Рудай, Носаев (1), Иванков (4), Шейкин (1), Шайхутдинов – Буров, Нежинский (1), Шулев, Еськов, Жабкин, Андрюков, Буланаев.
«Динамо-СШОР»: Корнеев – Балакирев, Емельянов (1), Зайцев, Сыкалов (3), Барабушка (3), Васильев – Саратов, Деревенский (4), Никитский, Крылов (1), Рачителев, Яхтин, Солдатов.
Выигранные спринты: 1 – 3.
5-метровые/голы: 0/0 – 0/0.
Удаления: 6 – 11.

Счёт сравнялся – 1:1 – битва за финал продолжается! Серия до 3 побед переезжает в Астрахань, где 10 и 11 мая «Спартак» сыграет два гостевых матча. Волгоградцам нужно одержать две победы в оставшихся играх, чтобы пробиться в финал чемпионата России.

Александр Веселовский
Фото: пресс-служба «Спартак-Волгоград»


Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Спорт
04.05.2026 07:36
Спорт 04.05.2026 07:36
Комментарии

0
Далее
Спорт
03.05.2026 18:27
Спорт 03.05.2026 18:27
Комментарии

0
Далее
Спорт
03.05.2026 12:58
Спорт 03.05.2026 12:58
Комментарии

0
Далее
Спорт
02.05.2026 20:32
Спорт 02.05.2026 20:32
Комментарии

0
Далее
Спорт
01.05.2026 20:14
Спорт 01.05.2026 20:14
Комментарии

0
Далее
Спорт
01.05.2026 11:12
Спорт 01.05.2026 11:12
Комментарии

0
Далее
Спорт
30.04.2026 20:37
Спорт 30.04.2026 20:37
Комментарии

0
Далее
Спорт
29.04.2026 21:55
Спорт 29.04.2026 21:55
Комментарии

0
Далее
Спорт
29.04.2026 21:16
Спорт 29.04.2026 21:16
Комментарии

0
Далее
Спорт
29.04.2026 10:28
Спорт 29.04.2026 10:28
Комментарии

0
Далее
Спорт
28.04.2026 21:29
Спорт 28.04.2026 21:29
Комментарии

0
Далее
Спорт
28.04.2026 21:00
Спорт 28.04.2026 21:00
Комментарии

0
Далее
Спорт
28.04.2026 11:25
Спорт 28.04.2026 11:25
Комментарии

0
Далее
Спорт
27.04.2026 14:10
Спорт 27.04.2026 14:10
Комментарии

0
Далее
Спорт
26.04.2026 19:24
Спорт 26.04.2026 19:24
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

11:54
Кудрявого пеликана выпустили на волю после реабилитации в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:41
В Волгограде водитель иномарки погиб после лобового тарана опоры ЛЭПСмотреть фотографии
11:27
Названы версии причин гибели четырех рыбаков в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:53
Волгоградец открыл стрельбу после ссоры с таксистомСмотреть фотографии
10:41
РПН назвал, кому из волгоградцев грозит заражение сибирской язвойСмотреть фотографии
10:06
Под Волгоградом рассчитают размер вреда от разрушения грунтовой дамбыСмотреть фотографии
09:54
Волгоградцам назвали самое выгодное время для отпусковСмотреть фотографии
09:53
Волгоградцам напомнили о налоговых льготах для пенсионеровСмотреть фотографии
09:41
Под Волгоградом ветеринар отправлял на убой непроверенный скотСмотреть фотографии
08:53
Нашли на месте крушения: стали известны подробности гибели волгоградского бизнесмена Александра НазароваСмотреть фотографии
08:16
Укороченная на 1 час рабочая неделя началась для волгоградцевСмотреть фотографии
07:40
Минобороны: в Волгоградской области сбили БПЛА с 3 на 4 маяСмотреть фотографии
07:36
«Спартак» уступает «Динамо‑СШОР», серия переезжает в АстраханьСмотреть фотографии
07:20
12-часовую угрозу БПЛА сняли в Волгоградской областиСмотреть фотографии
07:02
В Центральном парке Волгограда зацвела сакураСмотреть фотографии
06:15
Пик пройден: Волжская ГЭС с 4 мая снижает оборотыСмотреть фотографии
06:02
Под Волгоградом новая вспышка бруцеллеза: скоту грозит убойСмотреть фотографии
21:32
Волгоградские семьи с 1 июня смогут оформить новую налоговую выплатуСмотреть фотографии
20:27
В Волгоградской области второй раз за сутки объявлена беспилотная опасностьСмотреть фотографии
20:10
В Волгограде после жалоб мэрия пообещала разровнять дороги в посёлке СолнечныйСмотреть фотографии
19:13
Под Волгоградом задержали качка, отказавшегося снять тонировку с автомобиляСмотреть фотографииCмотреть видео
18:27
«Спартак‑Волгоград» побеждает в первом полуфинальном матчеСмотреть фотографии
17:22
«Хотели сфоткаться»: полицейские вычислили подростков, сбросивших красное знамя в пойму ЦарицыСмотреть фотографииCмотреть видео
16:21
В Волгограде нашли сбежавшего из психоневрологического интерната мужчинуСмотреть фотографии
15:25
«До встречи, Волгоград!»: Александра Пахмутова приедет на День Победы в родной городСмотреть фотографии
14:49
«Свет Великой Победы» на Мамаевом кургане покажут под песни ПахмутовойСмотреть фотографии
13:45
В облкоммолодежи прокомментировали инцидент с символикой Победы в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:58
В женской Евразийской ватерпольной лиге «Буревестник» подтвердил статус фаворита – победа над «Спартаком» 14:4Смотреть фотографии
12:02
В Волгограде медики спасли жизнь пенсионеру с угрозой ишемии кишечникаСмотреть фотографии
11:04
Не всё сразу? Под Волгоградом КСП обнаружила простой новых станций водоподготовкиСмотреть фотографии
 