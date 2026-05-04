«Спартак» уступает «Динамо‑СШОР», серия переезжает в Астрахань





3 мая прошёл второй полуфинальный матч плей-офф чемпионата России по водному поло среди мужских команд. В волгоградском бассейне «Спартак-Волгоград» уступил астраханскому «Динамо-СШОР».

Как и во вчерашнем матче гости предпочли неторопливую игру с акцентом на оборону. В первом периоде у астраханцев блеснул Тимур Сыкалов, забив два мяча, на что волгоградцы ответили голом Кирилла Носаева в большинстве, что позволило «Динамо-СШОР» уйти на малый перерыв ведя в счёте 2:1.Вторая четверть прошла по аналогичному сценарию с той разницей, что дважды отличился динамовец Александр Деревенский. У красно-белых единственный мяч в большинстве забил защитник Михаил Иванков. Таким образом, бело-голубые выиграли во втором отрезке – 2:1.После большого перерыва спартаковцы усилили давление, стали больше атаковать, но это привело лишь к размену голами в котором преуспели гости, выиграв четверть – 5:3.В четвёртой восьмиминутке хозяева пошли ва-банк, но сегодня был не их день. Несмотря на все старания и успешную игру Романа Усова и Михаила Иванкова, гости не только успешно оборонялись, но и находили в себе силы отвечать результативными бросками. Под занавес матча астраханец Александр Деревенский и волгоградец Константин Шейкин обменялись голами, установив окончательный счёт 9:12.«Спартак-Волгоград» – «Динамо-СШОР» (Астраханская область) – 9:12 (1:2, 1:2, 3:5, 4:3).3 мая. Волгоград. Playoff 1/2 финала. Бассейн ГАУ ДО ВО СШОР по ВВС «Спартак-Волгоград».Судьи: Павел Летуновский, Сергей Крижановский (оба – Москва).«Спартак-Волгоград»: Федотов – Усов (3), Рудай, Носаев (1), Иванков (4), Шейкин (1), Шайхутдинов – Буров, Нежинский (1), Шулев, Еськов, Жабкин, Андрюков, Буланаев.«Динамо-СШОР»: Корнеев – Балакирев, Емельянов (1), Зайцев, Сыкалов (3), Барабушка (3), Васильев – Саратов, Деревенский (4), Никитский, Крылов (1), Рачителев, Яхтин, Солдатов.Выигранные спринты: 1 – 3.5-метровые/голы: 0/0 – 0/0.Удаления: 6 – 11.Счёт сравнялся – 1:1 – битва за финал продолжается! Серия до 3 побед переезжает в Астрахань, где 10 и 11 мая «Спартак» сыграет два гостевых матча. Волгоградцам нужно одержать две победы в оставшихся играх, чтобы пробиться в финал чемпионата России.