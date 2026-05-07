Массовое ДТП собрало пробку на ул. Рабоче-Крестьянской в Волгограде





7 мая в Ворошиловском районе Волгограда произошло ДТП с участием трёх легковых автомобилей. Около полудня водители не поделили оживлённый перекрёсток у Казачьего театра.

- Авария произошла, когда «Лада» пыталась проскочить пересечение ул. Академическую и ул. Рабоче-Крестьянскую. Опять из-за кого-то, кто куда-то очень спешил, всем остальным придётся подождать в пробке, - посетовал один очевидцев.

Судя по всему, водители отделались лишь испугом, однако после столкновения раскорячившиеся посреди перекрёстка автомобили заблокировали проезд. Перекрыто движение по левому и среднему ряду. По информации сервиса «Яндекс. Карты», на месте уже образовался затор. Движение осложнено на протяжении нескольких сотен метров. Пробка продолжает стремительно увеличиваться.

Фото: Волгоград / t.me