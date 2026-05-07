



7 мая из Волгоградской области на передовую отправился очередной конвой с помощью для подшефных региону подразделений, участвующих в специальной военной операции по защите Донбасса. Груз был сформирован по заявке командиров и включает в себя оборудование для противодействия беспилотникам.

- В партии отправлены антидроновые ружья, средства для обнаружения БПЛА, маскировочные сети, медицинское оборудование, генераторы и другое специальное снаряжение — все это приобретено на средства Фонда поддержки военнослужащих и добровольцев СВО, - сообщили в пресс-службе администрации Волгоградской области.

Отметим, оборудование и необходимые бойцам предметы были закуплены в том числе и благодаря поддержке волгоградского бизнеса и рядовых граждан, которые регулярно жертвуют средства в профильный региональный фонд.

