Под Волгоградом иномарка сбила двух подростков на одном самокате

Двое школьников, по предварительным данным, пострадали в результате дорожной аварии в городе Калач-на-Дону в Волгоградской области. Подростки, по данным полиции, передвигались вдвоем на одном самокате, который сбила водитель иномарки.

Установлено, что 51-летняя женщина, которая управляла кроссовером Toyota RAV4, на улице Пролетарская при выполнении поворота налево не предоставила преимущество в движении и совершила столкновение с электросамокатом.

Пострадавшие школьники были госпитализированы.





