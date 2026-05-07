



В социальных сетях 7 мая распространяют информацию с якобы постановлением губернатора Волгоградской области «О предоставлении мер дополнительной социальной поддержки отдельным категориям граждан к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне». В тиражируем документе приведен список продуктов, который якобы собираются дарить в регионе участникам СВО. Как сообщает ИА «Высота 102», данная информация не имеет ничего общего с действительностью.

В «праздничный набор» создатели фейка включили овощи и крупу, водку и активированный уголь – видимо, привычный для себя ежедневный набор для потребления. О том, что информация ложная, уже сообщили в телеграм-канале «Мобилизация 34».





– Такого постановления не существует. В Волгоградской области действительно действует широкий комплекс мер социальной поддержки для разных категорий жителей, и регион постоянно вводит новые меры помощи. Но вся информация публикуется только на официальных ресурсах органов власти, – говорится в сообщении канала. – Авторы фейка пытаются использовать социальную тематику для создания путаницы и конфликтов.

Волгоградцев в очередной раз призывают не доверять сомнительным документам из рассылок и мессенджеров.