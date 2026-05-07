



В Волгограде 7 мая под оглушительные звуки грома разверзлись небеса и на город обрушился ливень. В некоторых районах, преимущественно в южном направлении, выпал град. Непогода также местами сопровождалась вспышками молний и сильными раскатами грома.

Град размером с горох удалось запечатлеть на видео дачникам в районе села Пичуга в Дубовском районе, сообщают местные паблики.

- От мощи стихии захватывает дух. Это что-то невероятное. В Краснооктябрьском районе, к примеру, ливень был непродолжительным и без града, в основном гром гремел и молнии сверкали. Было страшновато немного, - рассказали волгоградцы.

Напомним, экстренное предупреждение о надвигающейся непогоде распространило сегодня днем ГУ МЧС России по Волгоградской области.

- Ожидается комплекс метеорологических явлений: ливни, сильные дожди в сочетании с грозой, градом и сильным ветром 15-20 м/с в отдельных районах Волгоградской области, - сообщили в ведомстве.

По данным МЧС, непогода продлится до конца суток 7 мая, а также 8 мая.

