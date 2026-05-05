Волгоградцы взяли «золото» на первом этапе Кубка России по пейнтболу

Команда из Волгограда «Джентльмены» победила в первом этапе Кубка России по пейнтболу. Соревнования прошли в минувшие выходные на площадке АТК «Сапсан» в Верхней Хаве в Воронежской области.

Как сообщили в пейнтбольном клубе «Мираж», которые стали организаторами мероприятия, в турнире приняли участие 18 команд из Москвы, Липецка, Курска, Саратова, Белгорода, Волгограда и др. 12 команд играли в дивизионе Д4, шесть – в Д3.

Победители в своих категориях: «Мираж» (Верхняя Хава), «Архангелы» (Липецк), «К-Холдинг» (Тула), «Джентльмены» (Волгоград), «Ирландцы» (Москва) и «Фантом» (Липецк).

Групповой этап :

«Джентльмены» - «Веха» (2:2)

«Джентльмены» - «Язвезда Лайт» (2:1)

«Джентльмены» - «Джим Тим» (3:1)

В четвертях:

«Джентльмены» - команда «Джима» (3:0)

Полуфинал:

«Джентльмены» - «Фантом» (2:1)

Финал:

«Джентльмены» - «Ирландцы» (3:1)

Фото: пейнтбольная команда «Джентльмены» / vk.com





