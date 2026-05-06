Парад, салют и Свет Победы: как в Волгограде отметят 9 Мая – программа Убийцу судьи Василия Ветлугина приговорили в Волгограде к 22 годам «строгача» В облдуме спешно подчищают следы волгоградского депутата Шарифова Волгоградцы отправили в страдающий от наводнения Дагестан гумконвой: видео Гуцан привел Совфеду плохой пример из Волгограда с алкомаркетом вместо ФОКа

«Когда началась игра, люди плакали»: как в Сталинграде провели легендарный матч на руинах

«Я научил тебя метко стрелять. Из тебя будет хороший воин»: знаменитого снайпера назвали Героем России через 67 лет после Победы

«До полной разгадки тайны подземелий еще далеко»: волгоградский историк рассказал неизвестную историю «бункера Сталина»

 Память 200 бойцов СВО увековечили в Саратове
В Парке Победы в Саратове сегодня, 6 мая, увековечили имена 200 погибших при исполнении воинского долга военнослужащих. Как сообщает ИА «СарИнформ», имена бойцов нанесли на колонны мемориала «Землякам,...
 В России изменились правила сдачи экзаменов на водительские права
Правительство утвердило поправки, которые меняют порядок проведения экзаменов на водительские права. Как сообщило РИА Новости с ссылкой на соответствующие документы, новые правила заработают с марта 2027 года.  Теперь практическое...
Саид Алиев вновь в символической сборной 32‑го тура

Спорт 06.05.2026 20:11
Завершился 32‑й тур Первой лиги и пресс‑служба представила символическую сборную, куда вошли лучшие игроки по итогам матчей. В центре внимания оказался воронежский «Факел»: сразу два его футболиста попали в топ‑11, а клуб получил дополнительные награды за командную работу и поддержку трибун.

Дарко Тодорович, защитник «Факела», отметился эффектным голом в матче против красноярского «Енисея». Не менее впечатляющим был вклад Равиля Нетфуллина, капитана «Факела». Благодаря его действиям команда успешно нейтрализовала атакующие угрозы красноярцев и сохранила контроль над игрой даже в сложных эпизодах.

Ярким моментом тура стал гол Саида Алиева, нападающего волгоградского «Ротора», который помог команде уйти от поражения в матче с тульским «Арсеналом» (2:2).

Алиев вышел на замену вместо травмированного Давида Давидяна и на 77‑й минуте поразил ворота соперника – его точный удар из‑за штрафной в ближний угол застал вратаря «Арсенала» врасплох.

По итогам 32 туров «Ротор» набрал 53 очка и занимал 4‑е место в турнирной таблице Первой лиги. Команда уже не претендует на прямое повышение в классе, но сохраняет шансы на участие в стыковых матчах – и вклад Алиева в этот результат сложно переоценить.

Помимо игроков «Факела» и «Ротора», в сборную вошли представители ещё нескольких клубов:

Ярославский «Шинник» (3 игрока): Тимофей Митров, Виталий Лысцов и Артём Голубев – трио, которое укрепило оборону и полузащиту команды, обеспечив стабильность в ключевых матчах тура.

ФК «Челябинск» (2 игрока): Алексей Бердников и Тимофей Комиссаров – дуэт, чей вклад помог челябинцам добиться нужного результата.

Московское «Торпедо»: Сергей Бородин – надёжный защитник, который в очередной раз подтвердил свой класс, минимизировав угрозы у ворот своей команды.

«Родина» (Москва): Илья Дятлов – полузащитник, отметившийся не только созидательной игрой, но и грамотной оборонительной работой.

«КамАЗ» (Набережные Челны): Давид Караев – универсальный игрок, который проявил себя как в созидании, так и в разрушении атак соперника.

Остаётся всего несколько матчей до финиша сезона – и каждая игра может стать решающей. Болельщиков ждёт напряжённая развязка, а символическая сборная 32‑го тура уже вошла в историю как отражение ярких моментов и индивидуальных достижений. Волгоградский «Ротор» продолжает борьбу за повышение в классе.

Александр Веселовский

Фото: СК «Ротор»

