Саид Алиев вновь в символической сборной 32‑го тура





Завершился 32‑й тур Первой лиги и пресс‑служба представила символическую сборную, куда вошли лучшие игроки по итогам матчей. В центре внимания оказался воронежский «Факел»: сразу два его футболиста попали в топ‑11, а клуб получил дополнительные награды за командную работу и поддержку трибун.

Дарко Тодорович, защитник «Факела», отметился эффектным голом в матче против красноярского «Енисея». Не менее впечатляющим был вклад Равиля Нетфуллина, капитана «Факела». Благодаря его действиям команда успешно нейтрализовала атакующие угрозы красноярцев и сохранила контроль над игрой даже в сложных эпизодах.

Ярким моментом тура стал гол Саида Алиева, нападающего волгоградского «Ротора», который помог команде уйти от поражения в матче с тульским «Арсеналом» (2:2).

Алиев вышел на замену вместо травмированного Давида Давидяна и на 77‑й минуте поразил ворота соперника – его точный удар из‑за штрафной в ближний угол застал вратаря «Арсенала» врасплох.

По итогам 32 туров «Ротор» набрал 53 очка и занимал 4‑е место в турнирной таблице Первой лиги. Команда уже не претендует на прямое повышение в классе, но сохраняет шансы на участие в стыковых матчах – и вклад Алиева в этот результат сложно переоценить.

Помимо игроков «Факела» и «Ротора», в сборную вошли представители ещё нескольких клубов:

Ярославский «Шинник» (3 игрока): Тимофей Митров, Виталий Лысцов и Артём Голубев – трио, которое укрепило оборону и полузащиту команды, обеспечив стабильность в ключевых матчах тура.

ФК «Челябинск» (2 игрока): Алексей Бердников и Тимофей Комиссаров – дуэт, чей вклад помог челябинцам добиться нужного результата.

Московское «Торпедо»: Сергей Бородин – надёжный защитник, который в очередной раз подтвердил свой класс, минимизировав угрозы у ворот своей команды.

«Родина» (Москва): Илья Дятлов – полузащитник, отметившийся не только созидательной игрой, но и грамотной оборонительной работой.

«КамАЗ» (Набережные Челны): Давид Караев – универсальный игрок, который проявил себя как в созидании, так и в разрушении атак соперника.

Остаётся всего несколько матчей до финиша сезона – и каждая игра может стать решающей. Болельщиков ждёт напряжённая развязка, а символическая сборная 32‑го тура уже вошла в историю как отражение ярких моментов и индивидуальных достижений. Волгоградский «Ротор» продолжает борьбу за повышение в классе.

Александр Веселовский

Фото: СК «Ротор»