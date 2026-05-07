«Воинский эшелон» прибудет в Волгоградскую область 10 мая





10 мая Волгоградская область примет выставку «Воинский эшелон». В 2026 году мобильная железнодорожная экспозиция сделает остановку всего в одном населённом пункте региона. Посчастливится увидеть технику военных лет жителям Петров-Вала.

Согласно опубликованному ПривЖД, состав прибудет на местную станцию в 10:00 и будет принимать гостей в течение четырёх часов.

Напомним, тематическая выставка сформирована в том числе с использованием военной техники, экспонирующейся музеем-заповедником «Сталинградская битва». Посетители смогут увидеть танк Т-34, 85-мм зенитную пушку, макет бронеавтомобиля БА-64, гаубицу М-30, макет танка Т-26 и другие экспонаты.

Отметим, в этом году маршрут ретро-поезда в основном проляжет по территории Саратовской области. Петров-Вал станет заключительной точкой в передвижной экспозиции.

Фото из архива ИА «Высота 102»