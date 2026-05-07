Студенты политеха в Волгограде массово станцевали вальс Победы





В Центральном районе Волгограда сегодня, 7 мая, студенты Волгоградского государственного технического университета исполнили ко Дню Победы вальс. Как сообщает ИА «Высота 102», в мероприятии были задействованы десятки молодых людей.





Многие волгоградцы, которые спешили по своим делам в полдень рабочего четверга, останавливались, чтобы понаблюдать за происходящим. Сами же танцоры, кружась в вальсе, как будто перенеслись в майские дни 1945-го.

К слову погода в Волгограде сегодня буквально благоволила студентам, озаряя их ярким солнечным светом, – вскоре после вальса в центре города-героя разразилась гроза.

– «Вальс Победы» – это не просто акция, это возможность прикоснуться к истории через музыку и вспомнить подвиг тех, кто подарил нам мирное небо, – говорят организаторы мероприятия.





