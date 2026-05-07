



В Волгограде специалисты «Концессий водоснабжения» выполнят капитальный ремонт водовода на очистных сооружениях в Тракторозаводском районе, которые снабжают питьевой водой более 450 тысяч волгоградцев, а также очистку, промывку и дезинфекцию резервуаров чистой воды. В связи с предстоящими работами в трех районах Волгограда приостановят подачу холодной воды с 15 по 17 мая.

По информации «Концессий», отключение воды затронет жителей Тракторозаводского, Краснооктябрьского и Дзержинского районов Волгограда.

– На очистных сооружениях специалисты проведут очистку, промывку и дезинфекцию резервуаров чистой воды. Кроме того, на объекте установят новую запорную арматуру большого диаметра. Новые задвижки смонтируют и на других участках водоводов, а также сетях водоотведения. Помимо этого, специалисты выполнят техобслуживание оборудования, отвечающего за автоматизацию управления водоснабжением и водоотведением. В общей сложности, мероприятия затронут 31 объект. В последний раз такие масштабные работы на сетях в этих районах «Концессии водоснабжения» проводили 9 лет назад, – рассказали ИА «Высота 102» в ресурсоснабжающей организации.

Для проведения работ потребуется остановка оборудования и сброс ресурса с очистных сооружений и водоразводящих систем. В связи с этим с полуночи 15 мая до 12:00 17 мая будет приостановлено водоснабжение абонентов трех районов Волгограда.

Для горожан с 08:00 15 мая и в течение всего срока отключения будет организован подвоз воды. С графиком можно ознакомиться на официальном сайте ресурсоснабжающей организации.