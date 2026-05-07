Владислав Кузнецов назначен новым прокурором Волгограда





Приказом Генерального прокурора Российской Федерации на должность прокурора города Волгограда назначен старший советник юстиции Владислав Кузнецов. Об этом сообщили 7 мая в надзорном ведомстве региона. Ранее он занимал должность Волгоградского прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях.

Владислав Кузнецов родился в 1983 году в хуторе Барминский Алексеевского района Волгоградской области. В 2004 году окончил Волгоградскую академию МВД РФ по специальности «юриспруденция» с присвоением квалификации юриста.

В органах прокуратуры региона он служит с 2010 года. За время службы занимал должности: прокурора отдела по надзору за следствием, дознанием и оперативно-розыскной деятельностью в областных правоохранительных органах, прокурора отдела по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, противодействии экстремизму и терроризму, заместителя Михайловского межрайонного прокурора, заместителя прокурора города Волжского, а также Урюпинского межрайонного прокурора.

С 2022 года по настоящее время состоял в должности прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях.

Фото: прокуратура Волгоградской области