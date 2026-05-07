В СУ СК России по Волгоградской области прокомментировали гибель несовершеннолетнего в Волжском. По данным правоохранителей, подросток утонул в озере у СНТ «Дружба» во время прогулки с друзьями. Его тело 7 мая было найдено водолазами.

- 6 мая мальчик с друзьями находился на берегу водоема. В какой-то момент он решил спрыгнуть с перил мостика в месте, где купание запрещено. Его тело обнаружили сегодня водолазы в ходе поисково-спасательных работ, - сообщили в пресс-службе СК.

Отметим, сейчас на месте происшествия работают следователи. По факту случившегося проводится проверка. Правоохранители пытаются установить все обстоятельства произошедшего.

