Александра Пахмутова станет зрителем парада Победы в Волгограде

Легендарная композитор Александра Пахмутова примет участие в праздновании Дня Великой Победы в Волгограде. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на свои источники, уроженка Сталинграда 9 мая планирует посетить парад Победы в качестве зрителя.

Напомним, Александра Пахмутова приехала в Волгоград 6 мая. На железнодорожном вокзале ее встречали губернатор региона Андрей Бочаров, глава Волгограда Владимир Марченко, школьники. Волгоградцы встретили Александру Николаевну с большим теплом и со словами «Мы скучали!».

В тот же день, 6 мая, легендарный композитор совершила прогулку по центру Волгограда, отметив преображения города.