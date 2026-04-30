Пиковые сбросы воды на Волжской ГЭС продлили еще на два дня

Росводресурсы вновь скорректировали режимы работы гидроузлов водохранилищ Волго-Камского каскада. На основании решения, опубликованного накануне, пиковые сбросы воды через плотину Волжской ГЭС в объеме 24 тысяч кубометров в секунду продлены еще на два дня – до 3 мая включительно.

Согласно новым указаниям Федерального агентства водных ресурсов, с 4 мая в режиме спецпопуска среднесуточные расходы начнут понижаться каждый день на 1 тысячу кубометров в секунду и к 7 мая составят 20 тысяч. В таком режиме сбросы будут держаться до 10 мая включительно.

Напомним, что ранее Росводресурсы уже корректировало режим работы Волгоградского гидроузла на основании уточненного прогноза Росгидромета.

Период максимальных сбросов в 26 тысяч кубометров в секунду на Волжской ГЭС в этом году продлился неделю - с 20 по 26 апреля. Ранее предполагалась более быстрое сокращение объемов сброса после прохождения пика, но в итоге этот сценарий был пересмотрен.





