«Возможно, зафиксируем рекорды»: в Волгоградской области после прошлогодней засухи ждут щедрого паводка В Волгограде 23 февраля прогремит артиллерийский салют Волгоградцы назвали идеальный мужской подарок на 23 февраля: опрос ИА «Высота 102» В Волгограде экс-депутата облдумы Короткова хотят лишить льгот и привилегий ВСУ атаковали дома волгоградцев дронами: ПВО ликвидировала 44 БПЛА

Волгоградцы на Масленицу наелись блинов и сожгли 10-метровое чучело: фоторепортаж «Высоты 102»

«Нам теперь всем в петлю?»: многодетной семье из Волгоградской области арестовали все счета из-за долга в 550 млн рублей

«Мороз, перепады температур и нагрузки делают свое дело»: на дорогах Волгограда появились ямы – «подснежники»

 Российскую вакцину от рака включат в ОМС
Председатель Правительства Михаил Мишустин сообщил, что российские вакцины от рака планируют включить в программу ОМС. Об этом он упомянул 25 февраля в ходе пленарного заседания Госдумы.  Кроме того,...
 Госдума за четыре года приняла 150 законов о поддержке участников СВО
Госдума с 2022 года приняла более 150 законов для поддержки участников спецоперации. Об этом рассказал председатель парламента Вячеслав Володин.  – Вопросы поддержки участников СВО, их родных и близких -...
В Волжском засняли сальто легковушки после массового тарана припаркованных авто

25 февраля поздней ночью произошло жуткое ДТП на границе 31-го и 32-го микрорайонов. Здесь легковушка на огромной скорости протаранила автомобили, припаркованные у многоквартирного дома. Момент аварии засняла одна из камер уличного наблюдения.



Судя по опубликованным кадрам, всё произошло в 2:57 у пересечения пр. Дружбы и ул. 87-й Гвардейской. Легковой автомобиль буквально врывается на проезжую часть. В какой-то момент водитель то ли пытается уйти в управляемый занос, то ли теряет управление. Автомобиль резко разворачивает, он врезается в парковку. От удара машину подбрасывает в воздух, она несколько раз переворачивается и врезаясь в несколько столбов уличной системы освещения.

Отметим, лишь благодаря позднему времени и свободной дороге удалось избежать более серьёзных последствий аварии. После случившегося на месте работали медики. Редакция уточняет состояние пострадавших в комитете здравоохранения Волгоградской области.

Фото и видео: POWERNET / vk.com

13:18
Инвестиции в квадратные метры: главные тренды 2026 года и экспертное мнение
13:17
Российскую вакцину от рака включат в ОМС
13:08
Будет клумба? В центре Волгограда демонтируют байкерский фонтан «Детский хоровод»
12:32
Волгоградцам пообещали бесплатно выдавать тонометры с дистанционным мониторингом
11:54
Экс-чиновница облкомстроя получила 7 лет за взятки от риэлтора
11:05
Названы финалисты турнира «Сталинградская битва»
10:59
Серийный насильник из Беларуси предстанет перед судом в Волгограде
10:49
В Госдуме предложили штрафовать за закрытые лица: коснется ли это Волгоград
10:40
В Волжском засняли сальто легковушки после массового тарана припаркованных авто
10:19
В Волгограде 10 км дорог отремонтируют за 790 млн
09:32
В Волжском почетным жителям выплатят по 100 тысяч рублей
09:25
Волгоградка задавила женщину на полупустой дороге по ул. Розовой
08:54
Волгоградцев осудили на длительные сроки за легализацию мигрантов
08:20
В Волгограде признали опасной дамбу под автодорогой в пойме реки Царицы
08:20
Лже-сотрудник Минобороны жестко обманул волгоградскую семью на 4,4 млн рублей
08:13
Масленица с ИИ: «Ростелеком» стал партнером городских гуляний в Волгограде
07:47
«Их еще не видели даже в Крыму»: в Волгоградской области к концу необыкновенно холодной зимы встретили редких птиц
07:45
В Волгограде снесут построенный в год революции барак
07:35
Ростовчанин вытащил с того света ребенка после удара током
06:55
«Возможно, зафиксируем рекорды»: в Волгоградской области после прошлогодней засухи ждут щедрого паводка
06:49
В Волгоградской области перевыполнили план по поддержке молодых семей жильём
06:41
В Урюпинске простятся с мобилизованным инженером Сергеем Балалаевым
06:23
В Волгограде готовили блюда из неизвестного мяса
06:18
«Не повесили даже сигнальной ленты»: волгоградцы рассказали о нависшей над головами угрозе
05:52
Под Волгоградом пенсионерку поймали на торговле левым алкоголем и табаком
05:29
Волгоградцы в январе набрали кредитов на 9,4 млрд
04:42
Минобороны: над регионами России уничтожили 69 беспилотников ВСУ
04:29
Не развлечение, а исключительная мера: в Волгоградской области изменят правила сбора грибов
03:48
Волгоградцам разрешат вернуть билеты на задержавшиеся рейсы
03:12
Два уровня погодной опасности сохраняются в Волгоградской области
 