



25 февраля поздней ночью произошло жуткое ДТП на границе 31-го и 32-го микрорайонов. Здесь легковушка на огромной скорости протаранила автомобили, припаркованные у многоквартирного дома. Момент аварии засняла одна из камер уличного наблюдения.





Судя по опубликованным кадрам, всё произошло в 2:57 у пересечения пр. Дружбы и ул. 87-й Гвардейской. Легковой автомобиль буквально врывается на проезжую часть. В какой-то момент водитель то ли пытается уйти в управляемый занос, то ли теряет управление. Автомобиль резко разворачивает, он врезается в парковку. От удара машину подбрасывает в воздух, она несколько раз переворачивается и врезаясь в несколько столбов уличной системы освещения.

Отметим, лишь благодаря позднему времени и свободной дороге удалось избежать более серьёзных последствий аварии. После случившегося на месте работали медики. Редакция уточняет состояние пострадавших в комитете здравоохранения Волгоградской области.

Фото и видео: POWERNET / vk.com