Волгоградцев осудили на длительные сроки за легализацию мигрантов





В Кировском районе Волгограда суд поставил точку в деле о фиктивной регистрации мигрантов. Двое местных жителей в возрасте 45 и 55 лет приговорены к длительным срокам за содействие в оформлении документов для иностранцев. Схему вскрыли сотрудники регионального управления ФСБ России.

Помимо липовой прописки, дельцы помогали нелегалам гарантированно сдать экзамены.

- Фигуранты оказывали содействие в успешной сдаче экзамена по русскому языку, истории России и основ законодательства Российской Федерации для получения сертификата в целях дальнейшего приобретения гражданства Российской Федерации, - сообщили в пресс-службе УФСБ России по Волгоградской области.

Отметим, за организацию незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору фигуранты приговорены к 7 и 5 годам лишения свободы. Отбывать наказание волгоградцы будут в колонии общего режима. Приговор может быть обжалован.

