«Возможно, зафиксируем рекорды»: в Волгоградской области после прошлогодней засухи ждут щедрого паводка В Волгограде 23 февраля прогремит артиллерийский салют Волгоградцы назвали идеальный мужской подарок на 23 февраля: опрос ИА «Высота 102» В Волгограде экс-депутата облдумы Короткова хотят лишить льгот и привилегий ВСУ атаковали дома волгоградцев дронами: ПВО ликвидировала 44 БПЛА

Волгоградцы на Масленицу наелись блинов и сожгли 10-метровое чучело: фоторепортаж «Высоты 102»

«Нам теперь всем в петлю?»: многодетной семье из Волгоградской области арестовали все счета из-за долга в 550 млн рублей

«Мороз, перепады температур и нагрузки делают свое дело»: на дорогах Волгограда появились ямы – «подснежники»

 Российскую вакцину от рака включат в ОМС
Председатель Правительства Михаил Мишустин сообщил, что российские вакцины от рака планируют включить в программу ОМС. Об этом он упомянул 25 февраля в ходе пленарного заседания Госдумы.  Кроме того,...
Федеральные новости
 Госдума за четыре года приняла 150 законов о поддержке участников СВО
Госдума с 2022 года приняла более 150 законов для поддержки участников спецоперации. Об этом рассказал председатель парламента Вячеслав Володин.  – Вопросы поддержки участников СВО, их родных и близких -...
В Волжском почетным жителям выплатят по 100 тысяч рублей

По 100 тысяч рублей будут выплачивать жителям, имеющим звание «Почётный гражданин города Волжского Волгоградской области». Соответствующее решение приняла Волжская городская дума.

В действующей редакции Положения такой вид адресной помощи не был предусмотрен. Почетному гражданину теперь будет полагаться единовременное денежное вознаграждение в размере 100 тысяч рублей, бесплатное посещение общегородских мероприятий, проводимых учреждениями культуры и спорта администрации городского округа, а также бесплатный проезд на общественном городском транспорте и бесплатная подписка на газету «Волжская правда» с доставкой по городу на очередной календарный год.

В гордуме отметили, что деньги на это будут изысканы в городском бюджете.

Напомним, что в регионе также предусмотрена единовременная денежная выплата гражданам, получивших звание «Почетный гражданин Волгоградской области». Она составляет 500 тысяч рублей. 


