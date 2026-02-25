В Волжском почетным жителям выплатят по 100 тысяч рублей

По 100 тысяч рублей будут выплачивать жителям, имеющим звание «Почётный гражданин города Волжского Волгоградской области». Соответствующее решение приняла Волжская городская дума.

В действующей редакции Положения такой вид адресной помощи не был предусмотрен. Почетному гражданину теперь будет полагаться единовременное денежное вознаграждение в размере 100 тысяч рублей, бесплатное посещение общегородских мероприятий, проводимых учреждениями культуры и спорта администрации городского округа, а также бесплатный проезд на общественном городском транспорте и бесплатная подписка на газету «Волжская правда» с доставкой по городу на очередной календарный год.

В гордуме отметили, что деньги на это будут изысканы в городском бюджете.

Напомним, что в регионе также предусмотрена единовременная денежная выплата гражданам, получивших звание «Почетный гражданин Волгоградской области». Она составляет 500 тысяч рублей.





