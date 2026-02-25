



Волгоградским грибникам запретят выносить из леса редкие экземпляры, включенные в Красную книгу. Сбор грибов, которые находятся под угрозой исчезновения, в ближайшее время разрешат только ученым.

- Любое изъятие редкого вида из природы станет исключительной мерой, - сообщают в Министерстве природы России. – Разрешение Росприроднадзор или региональные ведомства будут выдавать только ради спасения популяции для научных исследований или безопасности людей.

Новые требования для фанатов тихой охоты вступят в силу с 1 сентября.

Настоящей экзотикой в Волгоградской области считают степные сморчки, «космические» звездовики сводчатые, а также мухоморы Виттадини. Впрочем, из новой версии региональной Красной книги – ее обновление будет готово к 2027 году – некоторые виды грибов будут исключены.

- К включению в список предложены новые виды, такие как Флоккулярия желто-зелёная, Буглоссопорус дубовый и Трутовик корнелюбивый, - сообщали в областном комитете природных ресурсов.

Отмечается, что эти виды грибов попали в список исчезающих из-за распашки степей, степных пожаров, а также выпаса животных.

