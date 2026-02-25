В Урюпинске простятся с мобилизованным инженером Сергеем Балалаевым





Завтра, 26 февраля, в Урюпинске пройдет траурная церемония – жители простятся с участником СВО гвардии сержантом Сергеем Балалаевым. Как рассказали в администрации городского округа Волгоградской области, Сергей родился и жил в Урюпинске. Закончился школу №7, работал в МАУ «Проектно-архитектурное бюро» инженером-техником электролаборатории.

В первые дни мобилизации он отправился на СВО. Был заместителем командира стрелкового взвода.

Погиб Сергей в боях по освобождению Запорожской области в населенном пункте Новопрокоповка, проявив мужество и выполнив свой воинский долг до конца. Воину было 48 лет.

У него осталась жена, родители, дети. Простятся с героем в сквере Павших борцов, а похоронят в хуторе Попов.



