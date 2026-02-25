Волгоградка задавила женщину на полупустой дороге по ул. Розовой





24 февраля в Кировском районе Волгограда произошло смертельное ДТП. Женщина за рулём легковушки задавила пешехода, пытавшуюся перейти полупустую однополосную дорогу в частном секторе.

- В 18:40 напротив д. 9 по ул. Розовой 42-летняя женщина-водитель, управляя автомашиной «Лада Гранта», совершила наезд на пешехода, которая перебегала проезжую часть дороги в неустановленном месте, - сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Отметим, в результате наезда пешеход получила травмы, несовместимые с жизнью. Женщина скончалась на месте до прибытия скорой помощи.

Фото из архива ИА «Высота 102»