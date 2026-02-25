Названы финалисты турнира «Сталинградская битва»





24 февраля на стадионе «Пищевик состоялся перенесённый матч полуфинала регионального турнира «Сталинградская битва» в котором «Ротор-2» преподал одноклубникам из молодёжной команды уроки мастерства и реализации моментов. Матч завершился со счётом 10:1.

СК «Ротор-2» (Волгоград) – СК «Ротор-М» (Волгоград) – 10:1 (7:1).

24 февраля. Волгоград, стадион «Пищевик». 100 зрителей.

Судьи: Денис Уткин, Максим Коломойцев, Александр Чуриков.

Голы: Града (3), Биджилов (2), Амирханян (1), Харлан (1), Литенко (1), все «Ротор-2» – Петрунькин, (1), «Ротор-М».

По предварительной информации, победитель определится 1 марта на стадионе «Пищевик» в матче между «ЕРС-Комплект-ВГАФК» и «Ротор‑2». Дата и время уточняется.

Александр Веселовский

Фото: Ротор молодежный