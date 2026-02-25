Главное

В Волгограде 23 февраля прогремит артиллерийский салют Волгоградцы назвали идеальный мужской подарок на 23 февраля: опрос ИА «Высота 102» В Волгограде экс-депутата облдумы Короткова хотят лишить льгот и привилегий ВСУ атаковали дома волгоградцев дронами: ПВО ликвидировала 44 БПЛА Губернатор Бочаров: Противник цинично атаковал жилые дома

Актуально

Волгоградцы на Масленицу наелись блинов и сожгли 10-метровое чучело: фоторепортаж «Высоты 102»

«Нам теперь всем в петлю?»: многодетной семье из Волгоградской области арестовали все счета из-за долга в 550 млн рублей

«Мороз, перепады температур и нагрузки делают свое дело»: на дорогах Волгограда появились ямы – «подснежники»

Федеральные новости

Федеральные новости
 Кадровую рокировку затеяли в высоких кабинетах в Саратове
24 февраля СМИ сообщили сразу две громкие новости об отставке заместителя губернатора и назначении на этот пост мэра Саратова. Как сообщает ИА «СарИнформ» со ссылкой на главу региона...
Федеральные новости
 В Госдуме усомнились в блокировке Telegram с 1 апреля
Мессенджер Telegram вряд ли заблокируют 1 апреля. Таким прогнозом с «Парламентской газетой» поделился зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов 17 февраля, сообщает...
Общество

Минобороны: над регионами России уничтожили 69 беспилотников ВСУ

25.02.2026 07:42
0
25.02.2026 07:42


За ночь на регионы России направили 69 украинских беспилотников. Волгоградскую область очередная террористическая атака обошла стороной.

Основной удар сегодняшней ночью пришелся на Брянскую область – здесь войска ПВО перехватили и уничтожили 24 БПЛА. В Крыму сбили 18 летательных аппаратов, а в Смоленской области – 14 беспилотников самолетного типа.

По три дрона военные уничтожили в небе над Тульской и Орловской областями, а также над акваторией Черного моря. Из-за летевших в сторону региона БПЛА режим беспилотной опасности объявляли также в Калужской, Белгородской и Московской областях.

Общество
25.02.2026 07:42
Общество 25.02.2026 07:42
Общество
25.02.2026 07:29
Общество 25.02.2026 07:29
Общество
25.02.2026 06:48
Общество 25.02.2026 06:48
Общество
25.02.2026 06:12
Общество 25.02.2026 06:12
Общество
24.02.2026 21:20
Общество 24.02.2026 21:20
Общество
24.02.2026 20:25
Общество 24.02.2026 20:25
Общество
24.02.2026 19:50
Общество 24.02.2026 19:50
Общество
24.02.2026 19:20
Общество 24.02.2026 19:20
Общество
24.02.2026 18:35
Общество 24.02.2026 18:35
Общество
24.02.2026 17:55
Общество 24.02.2026 17:55
Общество
24.02.2026 17:08
Общество 24.02.2026 17:08
Общество
24.02.2026 17:06
Общество 24.02.2026 17:06
Общество
24.02.2026 16:37
Общество 24.02.2026 16:37
Общество
24.02.2026 15:32
Общество 24.02.2026 15:32
Общество
24.02.2026 15:31
Общество 24.02.2026 15:31
Лента новостей

05:29
Волгоградцы в январе набрали кредитов на 9,4 млрдСмотреть фотографии
04:42
Минобороны: над регионами России уничтожили 69 беспилотников ВСУСмотреть фотографии
04:29
Не развлечение, а исключительная мера: в Волгоградской области изменят правила сбора грибовСмотреть фотографии
03:48
Волгоградцам разрешат вернуть билеты на задержавшиеся рейсыСмотреть фотографии
03:12
Два уровня погодной опасности сохраняются в Волгоградской областиСмотреть фотографии
18:20
В России предложили запретить взыскивать выплаты ветеранамСмотреть фотографии
17:50
«Динамо-Синара-2» громит соперника – 43:26Смотреть фотографии
17:25
За обледенелую трассу наказали ленивых дорожников в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:50
Овцы и пони из Краснодарского края поселятся в ЦПКиО ВолгоградаСмотреть фотографии
16:20
Солнечная интерференция испортит волгоградцам просмотр ТВСмотреть фотографии
15:51
Дело волгоградского расчленителя: суд оставил Орлова в СИЗОСмотреть фотографии
15:35
Упавшей с моста 17-летней волгоградке стало лучшеСмотреть фотографии
14:55
Пожароопасный сезон стартует с 20 марта в Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:45
Кадровую рокировку затеяли в высоких кабинетах в СаратовеСмотреть фотографии
14:08
«Шоу почти каждый час»: в центре Волгограда из-за течи десятки машин попали в ледяной пленСмотреть фотографииCмотреть видео
14:06
16 тысяч волгоградцев посетили выставку первоцветов в ботсадуСмотреть фотографии
13:37
Волгоградская актриса Остроумова-Гутшмидт снялась в продолжении остросюжетного сериалаСмотреть фотографии
13:18
На «Красном октябре» состоялись тематические мероприятия для заводчанСмотреть фотографии
12:32
В Волжском обнаружили 19 мигрантов без пропискиСмотреть фотографии
12:31
В Камышине простились с мобилизованным Артуром ГаномСмотреть фотографии
12:17
Московские метеорологи пообещали волгоградцам рекордно жаркую за 30 лет веснуСмотреть фотографии
12:16
В Волгограде из реанимации перевели последнего пострадавшего от БПЛА ВСУСмотреть фотографии
11:18
Волгоградцам-участникам СВО напомнили о налоговых льготахСмотреть фотографии
10:50
Двое волгоградцев помогли мошенникам обмануть пенсионеровСмотреть фотографииCмотреть видео
10:40
Губернатор Андрей Бочаров провёл встречу с начальником ПривЖДСмотреть фотографии
10:25
Волгоградцев предупредили о вспышке свиного гриппа веснойСмотреть фотографии
10:10
Электросирены и громкоговорители ГОЧС проверят 4 марта в Волгограде и областиСмотреть фотографии
09:35
Волгоградцев предупредили о вирусе, превращающем телефон в бот-фермуСмотреть фотографии
09:23
Две гандболистки «Динамо‑Синары» вызваны в молодёжную сборную РоссииСмотреть фотографии
09:11
УФСБ: 7 неразорвавшихся БПЛА уничтожили в Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
 