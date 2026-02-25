Минобороны: над регионами России уничтожили 69 беспилотников ВСУ





За ночь на регионы России направили 69 украинских беспилотников. Волгоградскую область очередная террористическая атака обошла стороной.

Основной удар сегодняшней ночью пришелся на Брянскую область – здесь войска ПВО перехватили и уничтожили 24 БПЛА. В Крыму сбили 18 летательных аппаратов, а в Смоленской области – 14 беспилотников самолетного типа.

По три дрона военные уничтожили в небе над Тульской и Орловской областями, а также над акваторией Черного моря. Из-за летевших в сторону региона БПЛА режим беспилотной опасности объявляли также в Калужской, Белгородской и Московской областях.