



В Старополтавском районе пресечена незаконная торговля немаркированным алкоголем и табаком. По информации ГУ МВД по Волгоградской области, 68-летняя индивидуальный предприниматель во время поездки на торговую базу в Энгельс познакомилась с мужчиной, который предложил ей приобрести партию спиртного и сигарет. При этом он заверил, что товар является заводским, поэтому реализуется по заниженной цене и не представляет опасности.

Женщина согласилась, и через некоторое время заказанный груз доставили к ней домой, за что она заплатила около 1 миллиона рублей.После этого женщина стала продавать алкоголь и табачные изделия местным жителям по цене ниже рыночной.





В ходе проведенных обысков оперативники изъяли свыше 940 бутылок немаркированной алкогольной продукции и более 5900 пачек немаркированных табачных изделий различных наименований. Общая стоимость изъятого превысила 1,1 млн рублей.

Следственным подразделением районного отделения полиции возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Фото ГУ МВД по Волгоградской области



