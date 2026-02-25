



Зиму, которая своим накалом удивила даже специалистов, в Волгоградской области встретили многие теплолюбивые птицы.

- Несмотря на трескучие морозы, коих в Волгоградской области не было уже давно, я наблюдал за многими птицами, которые должны были откочевать на зимовку в теплые края. Как постоянное место жительство наш регион выбрала и малиновка, и черные дрозды, и водоплавающие утки, - рассказывает основатель волгоградской «Обители птиц» иеромонах Василиск. – Представляете, в камышах на каналах охотники встречали даже вальдшнепов, которые обычно прилетают сюда только осенью.

Неожиданным открытием для волгоградских орнитологов стала и встреча с вяхирем. Лесного голубя, который недолюбливает морозную погоду, в самый разгар зимы иеромонах Василиск заметил в Волго-Ахтубинской пойме.

- Эта новость удивила специалистов, ведь пока вяхирей не встречали даже в Крыму! – говорит отец Василиск. – К нам же они традиционно прилетают только к маю. Закралась мысль, что эта птица улетела из какой-то частной голубятни. Но позже выяснилось, что вяхирей в пойме видели не единожды. Значит, они все-таки остались зимовать в Волгоградской области.

Зимой, пускай и не установившей температурных рекордов, но однозначно запомнившейся волгоградцам, орнитологи и любители птиц старались скрасить тяготы жизни пернатых.

- Я в своем скиту прибавил кормушек, закупив для птиц не только семечек, но и сала, - рассказывает основатель реабилитационного центра отец Василиск. – Сейчас ко мне прилетает целая компания – и зяблики, и юрки, и чижи, и щеглы. Прежде пугливые, к концу зимы они уже совсем перестали бояться человека, с радостью принимая его угощения.

