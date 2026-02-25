В Волгограде 10 км дорог отремонтируют за 790 млн





В Волгограде подведены итоги аукциона на выполнение работ по капремонту дорог в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». По данным администрации Волгограда, общая протяжённость участков, подлежащих комплексному восстановлению, составит более 10 километров.

Победителем торгов стало ООО «Универсал». Согласно условиям муниципального контракта, ремонтные мероприятия будут проведены на четырех участках улично-дорожной сети города: проспекте им. В.И.Ленина (от ул. Тарифной до ул. Штеменко), улице 64-й Армии (от ул. Санаторной до ул. Изоляторной), пр-те Героев Сталинграда (от ул. Лазоревой до ул. Удмуртской), а также на очередном участке Второй продольной магистрали — улице Лазоревой в Кировском районе.

Подрядчику предстоит выполнить капитальный ремонт проезжей части, бордюрного камня и тротуаров, а также модернизировать объекты дорожной инфраструктуры: остановочные павильоны, светофоры, дорожные знаки и ограждения. На завершающем этапе на новое полотно подрядчик должен будет нанести дорожную разметку.

Все работы проведут в 2026-2027 годах.

Напомним, ИА «Высота 102» сообщало о проведении аукциона по ремонту участков Первой и Второй продольных магистралей в трех районах города – Краснооктябрьском, Кировском и Красноармейском. Начальная цена контракта составляла 1 миллиарда 88 миллионов рублей. Но в результате торгов победитель снизил ее до 790 миллионов.







