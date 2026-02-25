Главное

«Возможно, зафиксируем рекорды»: в Волгоградской области после прошлогодней засухи ждут щедрого паводка В Волгограде 23 февраля прогремит артиллерийский салют Волгоградцы назвали идеальный мужской подарок на 23 февраля: опрос ИА «Высота 102» В Волгограде экс-депутата облдумы Короткова хотят лишить льгот и привилегий ВСУ атаковали дома волгоградцев дронами: ПВО ликвидировала 44 БПЛА

Актуально

Волгоградцы на Масленицу наелись блинов и сожгли 10-метровое чучело: фоторепортаж «Высоты 102»

«Нам теперь всем в петлю?»: многодетной семье из Волгоградской области арестовали все счета из-за долга в 550 млн рублей

«Мороз, перепады температур и нагрузки делают свое дело»: на дорогах Волгограда появились ямы – «подснежники»

Федеральные новости

Федеральные новости
 Российскую вакцину от рака включат в ОМС
Председатель Правительства Михаил Мишустин сообщил, что российские вакцины от рака планируют включить в программу ОМС. Об этом он упомянул 25 февраля в ходе пленарного заседания Госдумы.  Кроме того,...
Федеральные новости
 Госдума за четыре года приняла 150 законов о поддержке участников СВО
Госдума с 2022 года приняла более 150 законов для поддержки участников спецоперации. Об этом рассказал председатель парламента Вячеслав Володин.  – Вопросы поддержки участников СВО, их родных и близких -...
Экономика

В Волгограде 10 км дорог отремонтируют за 790 млн

Экономика 25.02.2026 13:19
0
25.02.2026 13:19


В Волгограде подведены итоги аукциона на выполнение работ по капремонту дорог в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». По данным администрации Волгограда,  общая протяжённость участков, подлежащих комплексному восстановлению, составит более 10 километров. 

Победителем торгов стало ООО «Универсал». Согласно условиям муниципального контракта, ремонтные мероприятия будут проведены на четырех участках улично-дорожной сети города: проспекте им. В.И.Ленина (от ул. Тарифной до ул. Штеменко), улице 64-й Армии (от ул. Санаторной до ул. Изоляторной), пр-те Героев Сталинграда (от ул. Лазоревой до ул. Удмуртской), а также на очередном участке Второй продольной магистрали — улице Лазоревой в Кировском районе. 

Подрядчику предстоит выполнить капитальный ремонт проезжей части, бордюрного камня и тротуаров, а также модернизировать объекты дорожной инфраструктуры: остановочные павильоны, светофоры, дорожные знаки и ограждения. На завершающем этапе на новое полотно подрядчик должен будет нанести дорожную разметку. 

Все работы проведут в 2026-2027 годах.

Напомним,  ИА «Высота 102» сообщало о проведении аукциона по ремонту участков Первой и Второй продольных магистралей в трех районах города – Краснооктябрьском, Кировском и Красноармейском. Начальная цена контракта составляла 1 миллиарда 88 миллионов рублей. Но в результате торгов победитель снизил ее до 790 миллионов.



Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экономика
25.02.2026 13:19
Экономика 25.02.2026 13:19
Комментарии

0
Далее
Экономика
25.02.2026 08:29
Экономика 25.02.2026 08:29
Комментарии

0
Далее
Экономика
24.02.2026 16:18 Реклама
Экономика 24.02.2026 16:18 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
24.02.2026 14:18
Экономика 24.02.2026 14:18
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
24.02.2026 08:50
Экономика 24.02.2026 08:50
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
24.02.2026 08:39
Экономика 24.02.2026 08:39
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
23.02.2026 21:52
Экономика 23.02.2026 21:52
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
20.02.2026 14:42 Реклама
Экономика 20.02.2026 14:42 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
20.02.2026 12:06
Экономика 20.02.2026 12:06
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
20.02.2026 08:29
Экономика 20.02.2026 08:29
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
20.02.2026 06:42
Экономика 20.02.2026 06:42
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
20.02.2026 06:14
Экономика 20.02.2026 06:14
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
19.02.2026 22:59
Экономика 19.02.2026 22:59
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
19.02.2026 16:32 Реклама
Экономика 19.02.2026 16:32 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
19.02.2026 11:04 Реклама
Экономика 19.02.2026 11:04 Реклама
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

16:18
Инвестиции в квадратные метры: главные тренды 2026 года и экспертное мнениеСмотреть фотографии
16:17
Российскую вакцину от рака включат в ОМССмотреть фотографии
16:08
Будет клумба? В центре Волгограда демонтируют байкерский фонтан «Детский хоровод»Смотреть фотографии
15:32
Волгоградцам пообещали бесплатно выдавать тонометры с дистанционным мониторингомСмотреть фотографии
14:54
Экс-чиновница облкомстроя получила 7 лет за взятки от риэлтораСмотреть фотографии
14:05
Названы финалисты турнира «Сталинградская битва»Смотреть фотографии
13:59
Серийный насильник из Беларуси предстанет перед судом в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:49
В Госдуме предложили штрафовать за закрытые лица: коснется ли это ВолгоградСмотреть фотографии
13:40
В Волжском засняли сальто легковушки после массового тарана припаркованных автоСмотреть фотографииCмотреть видео
13:19
В Волгограде 10 км дорог отремонтируют за 790 млнСмотреть фотографии
12:32
В Волжском почетным жителям выплатят по 100 тысяч рублейСмотреть фотографии
12:25
Волгоградка задавила женщину на полупустой дороге по ул. РозовойСмотреть фотографии
11:54
Волгоградцев осудили на длительные сроки за легализацию мигрантовСмотреть фотографии
11:20
В Волгограде признали опасной дамбу под автодорогой в пойме реки ЦарицыСмотреть фотографии
11:20
Лже-сотрудник Минобороны жестко обманул волгоградскую семью на 4,4 млн рублейСмотреть фотографии
11:13
Масленица с ИИ: «Ростелеком» стал партнером городских гуляний в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:47
«Их еще не видели даже в Крыму»: в Волгоградской области к концу необыкновенно холодной зимы встретили редких птицСмотреть фотографии
10:45
В Волгограде снесут построенный в год революции баракСмотреть фотографии
10:35
Ростовчанин вытащил с того света ребенка после удара токомСмотреть фотографии
09:55
«Возможно, зафиксируем рекорды»: в Волгоградской области после прошлогодней засухи ждут щедрого паводкаСмотреть фотографии
09:49
В Волгоградской области перевыполнили план по поддержке молодых семей жильёмСмотреть фотографии
09:41
В Урюпинске простятся с мобилизованным инженером Сергеем БалалаевымСмотреть фотографии
09:23
В Волгограде готовили блюда из неизвестного мясаСмотреть фотографии
09:18
«Не повесили даже сигнальной ленты»: волгоградцы рассказали о нависшей над головами угрозеСмотреть фотографии
08:52
Под Волгоградом пенсионерку поймали на торговле левым алкоголем и табакомСмотреть фотографии
08:29
Волгоградцы в январе набрали кредитов на 9,4 млрдСмотреть фотографии
07:42
Минобороны: над регионами России уничтожили 69 беспилотников ВСУСмотреть фотографии
07:29
Не развлечение, а исключительная мера: в Волгоградской области изменят правила сбора грибовСмотреть фотографии
06:48
Волгоградцам разрешат вернуть билеты на задержавшиеся рейсыСмотреть фотографии
06:12
Два уровня погодной опасности сохраняются в Волгоградской областиСмотреть фотографии
 