Два уровня погодной опасности сохраняются в Волгоградской области





Два уровня погодной опасности будут действовать в Волгоградской области до конца сегодняшнего дня. Специалисты Гидрометцентра предупреждают волгоградцев о тумане и сохраняющемся в регионе гололеде.

Каток на дорогах и тротуарах образуется из-за резких температурных скачках. По информации синоптиков, перепады температур ночью и днем составят около 19 градусов.

Если ночью столбики термометров покажут от 5 до 10 градусов мороза, то днем в городе и области потеплеет до +2. Местами температура воздуха и вовсе поднимется до +5. На фоне температурных «каруселей» в Волгоградской области продолжится мокрый снег.

Фото Геннадия Гуляева