



В Волгоградской области пациентам государственных клиник начнут бесплатно выдавать во временное пользование тонометры и глюкометры с функцией дистанционного мониторинга измерений. По информации властей, получить устройства смогут пациенты с хроническими заболеваниями.

- Стать участниками программы могут волгоградцы, страдающие артериальной гипертензией, хронической сердечной недостаточностью, ишемической болезнью сердца и сахарным диабетом II типа. Им будут предоставлять современные тонометры и глюкометры, оснащенные функцией удаленной передачи данных, - сообщили в пресс-службе комитета здравоохранения Волгоградской области.

Отметим, предоставлять медицинское оборудование медики будут пациентам, имеющим показания для назначения соответствующего мониторинга. Проконсультироваться о возможности передачи во временное устройство измерительных приборов волгоградцы могут у своего лечащего врача.

Фото из архива ИА «Высота 102»