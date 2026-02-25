Сегодня, 25 февраля, на привокзальной площади в центре Волгограда демонтировали многострадальный фонтан «Детский хоровод», который в 2013 году был подарен городу байкерским клубом «Ночные волки».





Скульптуры взявшихся за руки детей, танцующих вокруг крокодила, уже сняли и увезли в неизвестном направлении. В настоящее время, как убедился фотограф ИА «Высота 102», рабочие снимают гранитную облицовку с рассыпающегося бетонного основания.









Территория вокруг обнесена временным забором, на котором натянуты баннеры с изображением привокзальной площади Сталинграда 30-х годов, где вместо фонтана красуется огромная клумба с цветами.

Информация о дальнейшей судьбе «Детского хоровода» уточняется в администрации Волгограда, так как данное сооружение находится на балансе МБУ «Волгоградзеленхоз».





Напомним, что фонтан «Детский хоровод» стали преследовать неудачи через месяц после торжественного запуска сооружения. В сентябре 2013 года на белоснежных скульптурах детей проступила ржавчина. После скоропостижного ремонта фонтан снова запустили, но после этого он периодически выходил из строя. В буквальном смысле последние капли это сооружение выдавило из себя в августе 2023 года по требованию прокуратуры и по случаю приезда в город-герой президента байкерского клуба «Ночные волки» Александра Хирурга Залдастанова.

Ненадолго фонтан оживал и в мае 2024-го. Однако в последнее время «Детский хоровод» представлял собой унылое зрелище. С основания отваливалась плитка, сам фонтан не работал, а из пересохшей чаши постоянно доставали различный мусор.

Летом 2024 года городские власти объявили о поиске организации, готовой разработать проект комплексного обновления гидротехнического сооружения. Тогда сообщалось, что специалисты обследуют фонтан, составят картограмму дефектов, спланируют замену сетей водоснабжения и водоотведения и насосного оборудования, что позволит приступить к реставрации объекта.

Фото, видео Андрей Поручаев ИА «Высота 102»





