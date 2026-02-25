В Волгограде снесут построенный в год революции барак

Два аварийных дома пойдут под снос в Бекетовке Кировского района Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, на эти цели выделено около 8,8 миллиона рублей.

Один из домов расположен по адресу поселок Веселая Балка, 2а. Трехэтажка уже давно расселена. Также никто не живет и в доме №2 по ул. Короленко в Бекетовке. Этот дом представляет собой деревянный барак, который был построен в 1917 году. Однако, несмотря на статус аварийного, еще совсем недавно он был жилым.