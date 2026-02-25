Главное

В Волгограде 23 февраля прогремит артиллерийский салют Волгоградцы назвали идеальный мужской подарок на 23 февраля: опрос ИА «Высота 102» В Волгограде экс-депутата облдумы Короткова хотят лишить льгот и привилегий ВСУ атаковали дома волгоградцев дронами: ПВО ликвидировала 44 БПЛА Губернатор Бочаров: Противник цинично атаковал жилые дома

Волгоградцы на Масленицу наелись блинов и сожгли 10-метровое чучело: фоторепортаж «Высоты 102»

«Нам теперь всем в петлю?»: многодетной семье из Волгоградской области арестовали все счета из-за долга в 550 млн рублей

«Мороз, перепады температур и нагрузки делают свое дело»: на дорогах Волгограда появились ямы – «подснежники»

 Госдума за четыре года приняла 150 законов о поддержке участников СВО
Госдума с 2022 года приняла более 150 законов для поддержки участников спецоперации. Об этом рассказал председатель парламента Вячеслав Володин.  – Вопросы поддержки участников СВО, их родных и близких -...
Федеральные новости
 Ростовчанин вытащил с того света ребенка после удара током
В Ростове-на-Дону вручили награду местному жителю Денсиу Волкову, который спас ребенка после удара током. Как передает Привет-Ростов, мужчина стал обладателем нагрудного знака МЧС России «За заслуги».  Инцидент произошел в...
В Волгоградской области перевыполнили план по поддержке молодых семей жильём

25.02.2026 09:49
25.02.2026 09:49


В Волгоградской области власти подвели итоги поддержки семей в решении жилищного вопроса. По данным региональной администрации, за год помощью в улучшении жилищных условий воспользовались 208 молодых семей, что на 5% выше установленного Минстроем плана.

Размер субсидии составляет 35% от стоимости жилья. Средства можно потратить как на покупку готовой квартиры, так и возведение частного дома. Получить поддержку могут семьи, возраст супругов в которых не превышает 35 лет и которые официально имеют статус нуждающихся в жилье.

Отметим, в 2026 году на субсидирование приобретения квартир для молодых в бюджете заложено 170 млн рублей.

Фото из архива ИА «Высота 102»

25.02.2026 12:32
25.02.2026 11:54
25.02.2026 10:47
25.02.2026 10:45
25.02.2026 09:55
25.02.2026 09:49
25.02.2026 09:41
25.02.2026 09:23
25.02.2026 09:18
25.02.2026 07:42
25.02.2026 07:29
25.02.2026 06:48
25.02.2026 06:12
24.02.2026 21:20
24.02.2026 20:25
09:32
В Волжском почетным жителям выплатят по 100 тысяч рублейСмотреть фотографии
09:25
В Волгограде автоледи задавила насмерть женщину на ул. РозовойСмотреть фотографии
08:54
Волгоградцев осудили на длительные сроки за легализацию мигрантовСмотреть фотографии
08:20
В Волгограде признали опасной дамбу под автодорогой в пойме реки ЦарицыСмотреть фотографии
08:20
Лже-сотрудник Минобороны жестко обманул волгоградскую семью на 4,4 млн рублейСмотреть фотографии
08:13
Масленица с ИИ: «Ростелеком» стал партнером городских гуляний в ВолгоградеСмотреть фотографии
07:47
«Их еще не видели даже в Крыму»: в Волгоградской области к концу необыкновенно холодной зимы встретили редких птицСмотреть фотографии
07:45
В Волгограде снесут построенный в год революции баракСмотреть фотографии
07:35
Ростовчанин вытащил с того света ребенка после удара токомСмотреть фотографии
06:55
«Возможно, зафиксируем рекорды»: в Волгоградской области после прошлогодней засухи ждут щедрого паводкаСмотреть фотографии
06:49
В Волгоградской области перевыполнили план по поддержке молодых семей жильёмСмотреть фотографии
06:41
В Урюпинске простятся с мобилизованным инженером Сергеем БалалаевымСмотреть фотографии
06:23
В Волгограде готовили блюда из неизвестного мясаСмотреть фотографии
06:18
«Не повесили даже сигнальной ленты»: волгоградцы рассказали о нависшей над головами угрозеСмотреть фотографии
05:52
Под Волгоградом пенсионерку поймали на торговле левым алкоголем и табакомСмотреть фотографии
05:29
Волгоградцы в январе набрали кредитов на 9,4 млрдСмотреть фотографии
04:42
Минобороны: над регионами России уничтожили 69 беспилотников ВСУСмотреть фотографии
04:29
Не развлечение, а исключительная мера: в Волгоградской области изменят правила сбора грибовСмотреть фотографии
03:48
Волгоградцам разрешат вернуть билеты на задержавшиеся рейсыСмотреть фотографии
03:12
Два уровня погодной опасности сохраняются в Волгоградской областиСмотреть фотографии
18:20
В России предложили запретить взыскивать выплаты ветеранамСмотреть фотографии
17:50
«Динамо-Синара-2» громит соперника – 43:26Смотреть фотографии
17:25
За обледенелую трассу наказали ленивых дорожников в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:50
Овцы и пони из Краснодарского края поселятся в ЦПКиО ВолгоградаСмотреть фотографии
16:20
Солнечная интерференция испортит волгоградцам просмотр ТВСмотреть фотографии
15:51
Дело волгоградского расчленителя: суд оставил Орлова в СИЗОСмотреть фотографии
15:35
Упавшей с моста 17-летней волгоградке стало лучшеСмотреть фотографии
14:55
Пожароопасный сезон стартует с 20 марта в Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:45
Кадровую рокировку затеяли в высоких кабинетах в СаратовеСмотреть фотографии
14:08
«Шоу почти каждый час»: в центре Волгограда из-за течи десятки машин попали в ледяной пленСмотреть фотографииCмотреть видео
 