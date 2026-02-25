



В Волгоградской области власти подвели итоги поддержки семей в решении жилищного вопроса. По данным региональной администрации, за год помощью в улучшении жилищных условий воспользовались 208 молодых семей, что на 5% выше установленного Минстроем плана.

Размер субсидии составляет 35% от стоимости жилья. Средства можно потратить как на покупку готовой квартиры, так и возведение частного дома. Получить поддержку могут семьи, возраст супругов в которых не превышает 35 лет и которые официально имеют статус нуждающихся в жилье.

Отметим, в 2026 году на субсидирование приобретения квартир для молодых в бюджете заложено 170 млн рублей.

