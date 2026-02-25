Главное

В Волгограде 23 февраля прогремит артиллерийский салют Волгоградцы назвали идеальный мужской подарок на 23 февраля: опрос ИА «Высота 102» В Волгограде экс-депутата облдумы Короткова хотят лишить льгот и привилегий ВСУ атаковали дома волгоградцев дронами: ПВО ликвидировала 44 БПЛА Губернатор Бочаров: Противник цинично атаковал жилые дома

Актуально

Волгоградцы на Масленицу наелись блинов и сожгли 10-метровое чучело: фоторепортаж «Высоты 102»

«Нам теперь всем в петлю?»: многодетной семье из Волгоградской области арестовали все счета из-за долга в 550 млн рублей

«Мороз, перепады температур и нагрузки делают свое дело»: на дорогах Волгограда появились ямы – «подснежники»

Федеральные новости

Федеральные новости
 Госдума за четыре года приняла 150 законов о поддержке участников СВО
Госдума с 2022 года приняла более 150 законов для поддержки участников спецоперации. Об этом рассказал председатель парламента Вячеслав Володин.  – Вопросы поддержки участников СВО, их родных и близких -...
Федеральные новости
 Ростовчанин вытащил с того света ребенка после удара током
В Ростове-на-Дону вручили награду местному жителю Денсиу Волкову, который спас ребенка после удара током. Как передает Привет-Ростов, мужчина стал обладателем нагрудного знака МЧС России «За заслуги».  Инцидент произошел в...
Экономика

Волгоградцы в январе набрали кредитов на 9,4 млрд

Экономика 25.02.2026 08:29
0
25.02.2026 08:29


Жители Волгоградской области в январе 2026 года взяли кредитов в полтора раза меньше, чем в декабре прошлого года. Как сообщили в Объединенном кредитном бюро, количество новых кредиторов на 100 жителей региона составило всего 2 человека. При этом всего было оформлено  42 тысячи 270 кредитов на общую сумму 9,41 миллиарда рублей. Для сравнения – в декабре количество новых кредиторов также составляло 2 человека на 100 жителей. Однако количество оформленных займов  достигало 52 тысяч 890 штук. Всего в последнем месяце 2025 года объем взятых населением кредитов составлял 17,7 миллиарда рублей, что на 47% больше, чем в январе. 

Волгоградская область заняла в кредитном рейтинге регионов по итогам января 26-е место. В ТОП-5 регионов по объёмам выдач во всех сегментах кредитования в январе вошли Москва – 194,57 тыс. кредитов на 93,54 млрд руб;Московская обл. – 165,44 тыс. кредитов на 62,75 млрд руб; Санкт-Петербург – 104,02 тыс. кредитов на 46,89 млрд руб; Краснодарский край – 121,92 тыс. кредитов на 31,25 млрд руб; Татарстан – 76,44 тыс. кредитов на 28,65 млрд руб.

Самую высокую кредитную активность проявили в январе жители республик Алтай, Коми, Тыва, Карелия, Ненецкого АО, Чукотского АО, Ямало-Ненецкого АО, Камчатского края, Магаданской, Мурманской и Сахалинской областей: на каждые 100 жителей в этих регионах было оформлено по 3 новых кредита. Самая низкая кредитная активность зафиксирована в трёх регионах Северо-Кавказского федерального округа – Дагестане, Чечне и Ингушетии – менее 1 кредита на каждые 100 жителей.

Эксперты отметили, что в годовом отношении количество выданных кредитов осталось на уровне января прошлого года. Во-первых, несмотря на снижение ключевой ставки, остается высоким уровень процентов по кредитам; во-вторых, действуют механизмы Банка России  для ограничения закредитованности населения.


Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экономика
25.02.2026 08:29
Экономика 25.02.2026 08:29
Комментарии

0
Далее
Экономика
24.02.2026 16:18 Реклама
Экономика 24.02.2026 16:18 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
24.02.2026 14:18
Экономика 24.02.2026 14:18
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
24.02.2026 08:50
Экономика 24.02.2026 08:50
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
24.02.2026 08:39
Экономика 24.02.2026 08:39
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
23.02.2026 21:52
Экономика 23.02.2026 21:52
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
20.02.2026 14:42 Реклама
Экономика 20.02.2026 14:42 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
20.02.2026 12:06
Экономика 20.02.2026 12:06
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
20.02.2026 08:29
Экономика 20.02.2026 08:29
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
20.02.2026 06:42
Экономика 20.02.2026 06:42
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
20.02.2026 06:14
Экономика 20.02.2026 06:14
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
19.02.2026 22:59
Экономика 19.02.2026 22:59
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
19.02.2026 16:32 Реклама
Экономика 19.02.2026 16:32 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
19.02.2026 11:04 Реклама
Экономика 19.02.2026 11:04 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
19.02.2026 10:49
Экономика 19.02.2026 10:49
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

12:32
В Волжском почетным жителям выплатят по 100 тысяч рублейСмотреть фотографии
12:25
В Волгограде автоледи задавила насмерть женщину на ул. РозовойСмотреть фотографии
11:54
Волгоградцев осудили на длительные сроки за легализацию мигрантовСмотреть фотографии
11:20
В Волгограде признали опасной дамбу под автодорогой в пойме реки ЦарицыСмотреть фотографии
11:20
Лже-сотрудник Минобороны жестко обманул волгоградскую семью на 4,4 млн рублейСмотреть фотографии
11:13
Масленица с ИИ: «Ростелеком» стал партнером городских гуляний в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:47
«Их еще не видели даже в Крыму»: в Волгоградской области к концу необыкновенно холодной зимы встретили редких птицСмотреть фотографии
10:45
В Волгограде снесут построенный в год революции баракСмотреть фотографии
10:35
Ростовчанин вытащил с того света ребенка после удара токомСмотреть фотографии
09:55
«Возможно, зафиксируем рекорды»: в Волгоградской области после прошлогодней засухи ждут щедрого паводкаСмотреть фотографии
09:49
В Волгоградской области перевыполнили план по поддержке молодых семей жильёмСмотреть фотографии
09:41
В Урюпинске простятся с мобилизованным инженером Сергеем БалалаевымСмотреть фотографии
09:23
В Волгограде готовили блюда из неизвестного мясаСмотреть фотографии
09:18
«Не повесили даже сигнальной ленты»: волгоградцы рассказали о нависшей над головами угрозеСмотреть фотографии
08:52
Под Волгоградом пенсионерку поймали на торговле левым алкоголем и табакомСмотреть фотографии
08:29
Волгоградцы в январе набрали кредитов на 9,4 млрдСмотреть фотографии
07:42
Минобороны: над регионами России уничтожили 69 беспилотников ВСУСмотреть фотографии
07:29
Не развлечение, а исключительная мера: в Волгоградской области изменят правила сбора грибовСмотреть фотографии
06:48
Волгоградцам разрешат вернуть билеты на задержавшиеся рейсыСмотреть фотографии
06:12
Два уровня погодной опасности сохраняются в Волгоградской областиСмотреть фотографии
21:20
В России предложили запретить взыскивать выплаты ветеранамСмотреть фотографии
20:50
«Динамо-Синара-2» громит соперника – 43:26Смотреть фотографии
20:25
За обледенелую трассу наказали ленивых дорожников в Волгоградской областиСмотреть фотографии
19:50
Овцы и пони из Краснодарского края поселятся в ЦПКиО ВолгоградаСмотреть фотографии
19:20
Солнечная интерференция испортит волгоградцам просмотр ТВСмотреть фотографии
18:51
Дело волгоградского расчленителя: суд оставил Орлова в СИЗОСмотреть фотографии
18:35
Упавшей с моста 17-летней волгоградке стало лучшеСмотреть фотографии
17:55
Пожароопасный сезон стартует с 20 марта в Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:45
Кадровую рокировку затеяли в высоких кабинетах в СаратовеСмотреть фотографии
17:08
«Шоу почти каждый час»: в центре Волгограда из-за течи десятки машин попали в ледяной пленСмотреть фотографииCмотреть видео
 