Волгоградцы в январе набрали кредитов на 9,4 млрд





Жители Волгоградской области в январе 2026 года взяли кредитов в полтора раза меньше, чем в декабре прошлого года. Как сообщили в Объединенном кредитном бюро, количество новых кредиторов на 100 жителей региона составило всего 2 человека. При этом всего было оформлено 42 тысячи 270 кредитов на общую сумму 9,41 миллиарда рублей. Для сравнения – в декабре количество новых кредиторов также составляло 2 человека на 100 жителей. Однако количество оформленных займов достигало 52 тысяч 890 штук. Всего в последнем месяце 2025 года объем взятых населением кредитов составлял 17,7 миллиарда рублей, что на 47% больше, чем в январе.

Волгоградская область заняла в кредитном рейтинге регионов по итогам января 26-е место. В ТОП-5 регионов по объёмам выдач во всех сегментах кредитования в январе вошли Москва – 194,57 тыс. кредитов на 93,54 млрд руб;Московская обл. – 165,44 тыс. кредитов на 62,75 млрд руб; Санкт-Петербург – 104,02 тыс. кредитов на 46,89 млрд руб; Краснодарский край – 121,92 тыс. кредитов на 31,25 млрд руб; Татарстан – 76,44 тыс. кредитов на 28,65 млрд руб.

Самую высокую кредитную активность проявили в январе жители республик Алтай, Коми, Тыва, Карелия, Ненецкого АО, Чукотского АО, Ямало-Ненецкого АО, Камчатского края, Магаданской, Мурманской и Сахалинской областей: на каждые 100 жителей в этих регионах было оформлено по 3 новых кредита. Самая низкая кредитная активность зафиксирована в трёх регионах Северо-Кавказского федерального округа – Дагестане, Чечне и Ингушетии – менее 1 кредита на каждые 100 жителей.

Эксперты отметили, что в годовом отношении количество выданных кредитов осталось на уровне января прошлого года. Во-первых, несмотря на снижение ключевой ставки, остается высоким уровень процентов по кредитам; во-вторых, действуют механизмы Банка России для ограничения закредитованности населения.



