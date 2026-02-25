Волгоградцам разрешат вернуть билеты на задержавшиеся рейсы





Волгоградцам на фоне участившихся задержек рейсов разрешат безболезненно возвращать билеты. После массовых жалоб на отсутствие всякого внимания со стороны авиакомпаний в Минтрансе уточнили также время кормления и расселения задержавшихся в зале ожидания пассажиров.

Масштабные изменения в авиаправилах, вступающие в силу с 1 марта, включают в себя четкие критерии для возврата билетов. По обновленным правилам отказаться от полета и не остаться в минусе пассажиры смогут уже после получасовой задержки рейса. Прежде задержкой вылета в авиакомпаниях называли как минимум часовой простой.

После массовых жалоб пассажиров, ночующих в залах ожидания и покупающих за собственные деньги даже воду, в Минтрансе утвердили четкие критерии: в каких случаях авиакомпания обязана накормить и напоить пассажиров. Так, утолить жажду задержавшихся в аэропорту горожан перевозчик должен через час после двухчасовой задержки рейса. Через два часа после четырех часов ожидания волгоградцам обязаны вынести еду. Талоны на питание всем пассажирам выдадут в кафе аэропорта.

Если время ожидания рейса перевалило за восемь часов, то горожан в течение двух часов позовут в гостиницу. Ночью время ожидания может сократиться до шести часов.

Фото Павла Мирошкина