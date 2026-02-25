Главное

В Волгограде 23 февраля прогремит артиллерийский салют Волгоградцы назвали идеальный мужской подарок на 23 февраля: опрос ИА «Высота 102» В Волгограде экс-депутата облдумы Короткова хотят лишить льгот и привилегий ВСУ атаковали дома волгоградцев дронами: ПВО ликвидировала 44 БПЛА Губернатор Бочаров: Противник цинично атаковал жилые дома

Волгоградцы на Масленицу наелись блинов и сожгли 10-метровое чучело: фоторепортаж «Высоты 102»

«Нам теперь всем в петлю?»: многодетной семье из Волгоградской области арестовали все счета из-за долга в 550 млн рублей

«Мороз, перепады температур и нагрузки делают свое дело»: на дорогах Волгограда появились ямы – «подснежники»

 Госдума за четыре года приняла 150 законов о поддержке участников СВО
Госдума с 2022 года приняла более 150 законов для поддержки участников спецоперации. Об этом рассказал председатель парламента Вячеслав Володин.  – Вопросы поддержки участников СВО, их родных и близких -...
 Ростовчанин вытащил с того света ребенка после удара током
В Ростове-на-Дону вручили награду местному жителю Денсиу Волкову, который спас ребенка после удара током. Как передает Привет-Ростов, мужчина стал обладателем нагрудного знака МЧС России «За заслуги».  Инцидент произошел в...
«Не повесили даже сигнальной ленты»: волгоградцы рассказали о нависшей над головами угрозе

В Волгограде после очередного скачка температур началось падение наросших сосулек и сход с крыш пластов талого снега.

- Утреннюю вялость сняло как рукой, когда в метре от меня с шумом ухнул приличный пласт талого снега, - пишут в социальных сетях жители Волгограда. – Несмотря на то, что только сегодня мимо этого места прошли десятки человек, ограждать его сигнальной лентой управляющая компания почему-то не стала. Остается надеяться, что в этой неприятной, но традиционной и известной всем, в том числе и коммунальщиком, истории обойдется без пострадавших.

Чтобы крылатая фраза из фильма «Джентльмены удачи» не стала былью, волгоградские спасатели советуют горожанам держаться как можно дальше от крыш. Еще одной точкой Х в дни оттепели становятся козырьки зданий – их, настаивают в региональном главке МЧС России, также стоит обходить как минимум за три метра.

- Не игнорируйте предупредительные таблички «Осторожно! Сосульки» или «Возможен сход снега», - рекомендуют спасатели. – Помните, что снег и лед могут падать с крыш в разных местах, поэтому если на тротуаре видны следы ранее упавшего снега или ледяные осколки, будьте внимательны. Если во время движения по тротуару вы услышали наверху подозрительный шум, не останавливайтесь и не поднимайте голову, чтобы рассмотреть, что произошло.

Гуляющим с детьми волгоградцам советуют смотреть за двоих и не подпускать малышей к крышам и карнизам. Детские коляски и санки лучше откатывать в сторону от потенциально опасных участков.

- Сбивать сосульки самостоятельно – не самая хорошая идея. Лучше сообщить о них в свою управляющую компанию. Еще один важный совет для горожан – не бежать от ползущего с крыши снега. Вместо этого стоит прижаться к стене, чтобы козырек крыши стал своеобразным укрытием.

За уборку снега с крыш многоквартирных домов отвечают обслуживающие их организации. В случае, если УК или ТСЖ игнорируют реальную опасность, волгоградцам советуют обращаться в Госжилнадзор.

Два уровня погодной опасности действуют в Волгоградской области до конца сегодняшнего дня. Специалисты Гидрометцентра предупреждают жителей не только о гололеде, но и о тумане. 

Фото Павла Мирошкина 

12:32
В Волжском почетным жителям выплатят по 100 тысяч рублей
12:25
В Волгограде автоледи задавила насмерть женщину на ул. Розовой
11:54
Волгоградцев осудили на длительные сроки за легализацию мигрантов
11:20
В Волгограде признали опасной дамбу под автодорогой в пойме реки Царицы
11:20
Лже-сотрудник Минобороны жестко обманул волгоградскую семью на 4,4 млн рублей
11:13
Масленица с ИИ: «Ростелеком» стал партнером городских гуляний в Волгограде
10:47
«Их еще не видели даже в Крыму»: в Волгоградской области к концу необыкновенно холодной зимы встретили редких птиц
10:45
В Волгограде снесут построенный в год революции барак
10:35
Ростовчанин вытащил с того света ребенка после удара током
09:55
«Возможно, зафиксируем рекорды»: в Волгоградской области после прошлогодней засухи ждут щедрого паводка
09:49
В Волгоградской области перевыполнили план по поддержке молодых семей жильём
09:41
В Урюпинске простятся с мобилизованным инженером Сергеем Балалаевым
09:23
В Волгограде готовили блюда из неизвестного мяса
09:18
«Не повесили даже сигнальной ленты»: волгоградцы рассказали о нависшей над головами угрозе
08:52
Под Волгоградом пенсионерку поймали на торговле левым алкоголем и табаком
08:29
Волгоградцы в январе набрали кредитов на 9,4 млрд
07:42
Минобороны: над регионами России уничтожили 69 беспилотников ВСУ
07:29
Не развлечение, а исключительная мера: в Волгоградской области изменят правила сбора грибов
06:48
Волгоградцам разрешат вернуть билеты на задержавшиеся рейсы
06:12
Два уровня погодной опасности сохраняются в Волгоградской области
21:20
В России предложили запретить взыскивать выплаты ветеранам
20:50
«Динамо-Синара-2» громит соперника – 43:26
20:25
За обледенелую трассу наказали ленивых дорожников в Волгоградской области
19:50
Овцы и пони из Краснодарского края поселятся в ЦПКиО Волгограда
19:20
Солнечная интерференция испортит волгоградцам просмотр ТВ
18:51
Дело волгоградского расчленителя: суд оставил Орлова в СИЗО
18:35
Упавшей с моста 17-летней волгоградке стало лучше
17:55
Пожароопасный сезон стартует с 20 марта в Волгоградской области
17:45
Кадровую рокировку затеяли в высоких кабинетах в Саратове
17:08
«Шоу почти каждый час»: в центре Волгограда из-за течи десятки машин попали в ледяной плен
 