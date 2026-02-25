



В Волгограде после очередного скачка температур началось падение наросших сосулек и сход с крыш пластов талого снега.

- Утреннюю вялость сняло как рукой, когда в метре от меня с шумом ухнул приличный пласт талого снега, - пишут в социальных сетях жители Волгограда. – Несмотря на то, что только сегодня мимо этого места прошли десятки человек, ограждать его сигнальной лентой управляющая компания почему-то не стала. Остается надеяться, что в этой неприятной, но традиционной и известной всем, в том числе и коммунальщиком, истории обойдется без пострадавших.

Чтобы крылатая фраза из фильма «Джентльмены удачи» не стала былью, волгоградские спасатели советуют горожанам держаться как можно дальше от крыш. Еще одной точкой Х в дни оттепели становятся козырьки зданий – их, настаивают в региональном главке МЧС России, также стоит обходить как минимум за три метра.

- Не игнорируйте предупредительные таблички «Осторожно! Сосульки» или «Возможен сход снега», - рекомендуют спасатели. – Помните, что снег и лед могут падать с крыш в разных местах, поэтому если на тротуаре видны следы ранее упавшего снега или ледяные осколки, будьте внимательны. Если во время движения по тротуару вы услышали наверху подозрительный шум, не останавливайтесь и не поднимайте голову, чтобы рассмотреть, что произошло.

Гуляющим с детьми волгоградцам советуют смотреть за двоих и не подпускать малышей к крышам и карнизам. Детские коляски и санки лучше откатывать в сторону от потенциально опасных участков.

- Сбивать сосульки самостоятельно – не самая хорошая идея. Лучше сообщить о них в свою управляющую компанию. Еще один важный совет для горожан – не бежать от ползущего с крыши снега. Вместо этого стоит прижаться к стене, чтобы козырек крыши стал своеобразным укрытием.

За уборку снега с крыш многоквартирных домов отвечают обслуживающие их организации. В случае, если УК или ТСЖ игнорируют реальную опасность, волгоградцам советуют обращаться в Госжилнадзор.

Два уровня погодной опасности действуют в Волгоградской области до конца сегодняшнего дня. Специалисты Гидрометцентра предупреждают жителей не только о гололеде, но и о тумане.

Фото Павла Мирошкина